Verratti : « Le premier objectif est la qualification »

Marco Verratti s’est blessé à la hanche lors du Classico le 24 octobre dernier. Le milieu de terrain italien (29 ans) a fait son retour lors du match entre le PSG et Nantes (3-1) ce week-end. Au match aller (2-0), Verratti avait réalisé une masterclass et est toujours aussi important au sein de l’équipe parisienne. À 24 heures ce choc contre Manchester City en phase poules de la Ligue des Champions, qui pourrait permettre au PSG de se qualifier pour la suite de la compétition, il s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Manchester City

« On peut créer des choses bien. J’espère que l’on mettra tous les ingrédients pour mettre City en difficulté. »

Son physique et la première place du groupe

« Je me sens bien, j’avais reçu un coup mais cela va. La première place c’est notre objectif. Le premier c’est la qualification et si possible la première place. Demain on a la chance d’être premier. On va essayer de faire un grand match. On va donner le maximum pour l’équipe. »

Sergio Ramos

« Sergio Ramos c’est un joueur que l’on ne présente pas. Il a fait de grandes choses avec le Real. C’est dur de jouer contre lui, il a une grosse personnalité. Il défend et attaque bien. Je suis content qu’il retrouve le groupe. Cela fait plaisir d’être à l’entraînement avec lui. Quand il sera dans les meilleures conditions, je suis sûr qu’il nous aidera beaucoup.«

La défense de la MNM

« Ils ont des caractéristiques différentes. Ce n’est pas difficile de les faire défendre mais ce sont des joueurs offensifs. Il faut défendre tous ensemble face à des équipes qui jouent avec la possession. On sait que l’on a des façons différentes de défendre. On doit essayer d’avoir le plus possible le ballon. Il faut penser à nous. On sait que City est une bonne équipe mais on a confiance en notre équipe. Si c’est 55% de possession pour eux et que l’on gagne 2-0 je suis très content.«

Le pressing

« C’est un peu ma façon de jouer. Parfois c’est mieux si je suis pressé car je peux passer le ballon à un joueur libre. Un autre joueur est libre quand je suis pressé et c’est à moi de le trouver. Surtout pour un milieu, c’est quelque chose que l’on fait bien. On sait que City vient presser haut et si on joue bien, on pourra trouver des espaces.«

La MNM

« Je pense qu’ils vont toujours chercher plus. On oublie trop qu’ils n’ont pas beaucoup joué ensemble. Avec le temps cela sera encore mieux. C’est un plaisir pour nous de les avoir sur le terrain. C’est un plaisir de les avoir à l’entraînement. Avec le temps cela sera mieux.«

Les rumeurs sur Pochettino

« On est habitué à cela quand on joue au football. Si on parle des rumeurs, on ne finit que par parler de cela. Donc on reste concentré sur le match. On ne pense pas aux rumeurs et à ce qui se dit à l’extérieur.«