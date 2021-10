Verratti : « On doit construire un collectif le plus vite possible »

Le PSG s’est imposé dans la douleur contre le RB Leipzig ce soir (3-2) en Ligue des Champions. Au micro de BeIN Sports, Marco Verratti estime que son équipe doit mieux jouer collectivement. Cela ne suffit pas d’aligner les stars.

« C’est le football de maintenant. Cela ne suffit pas d’avoir des grands joueurs. Il n’y a que des grands joueurs dans l’équipe, des champions du monde et des joueurs qui ont remporté plusieurs Ligue des Champions. Il y a beaucoup de bonnes équipes. L’équipe qui gagnera (la Ligue des Champions, ndlr) c’est celle qui aura le meilleur collectif. C’est ça que l’on doit trouver le plus vite possible. Etre encore plus costaud, être mieux avec le ballon et sans le ballon. Quand on va y arriver – avec les joueurs que l’on a – ça devrait le faire.«