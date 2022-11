Verratti proche de prolonger son contrat au PSG

Arrivé au PSG à l’été 2012, Marco Verratti est devenu au fil des saisons un élément indispensable de l’effectif parisien. Et l’international italien devrait prochainement voir son aventure se prolonger dans les semaines à venir.

Avec Marquinhos, Marco Verratti fait partie des plus anciens joueurs de l’effectif ayant connu les débuts de l’ère QSI. Arrivé dans l’anonymat à l’été 2012, l’Italien de 30 ans est devenu un titulaire indiscutable dans le onze des six entraîneurs passés au PSG depuis dix ans (Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unaï Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier). Outre ses qualités footballistiques, le champion d’Europe 2021 a également une importance dans l’intégration des nouvelles recrues comme ce fut le cas avec Lionel Messi. Alors que son contrat prend fin en juin 2024, Il Gufetto va renouveler prochainement son bail avec les Rouge & Bleu.

Un nouveau contrat jusqu’en 2026

En effet, comme le rapporte L’Equipe, la direction du PSG est en discussions depuis plusieurs semaines avec Marco Verratti pour prolonger son contrat. Aujourd’hui, les négociations semblent avancées et « les deux parties sont presque d’accord pour le renouvellement d’un bail » pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026. Et cela pourrait se conclure avant la reprise du championnat fin décembre. De son côté, Fabrizio Romano confirme que les négociations entre le club parisien et le milieu de terrain sont bien avancées. « Verratti, est prêt à rester et à signer un nouveau contrat », rajoute le spécialiste du mercato. Mais, tous les détails ne sont pas encore finalisés et les pourparlers sont en toujours cours, précise le journaliste.

Luis Campos travaille sur la prolongation d’autres joueurs

Et Marco Verratti pourrait être la première prolongation actée par Luis Campos. Depuis son arrivée au PSG l’été dernier, le conseiller sportif travaille sur d’autres prolongations et a entamé ou repris les discussions avec plusieurs joueurs dont Sergio Ramos (juin 2023), Lionel Messi (2023), Marquinhos (2024) et Kimpembe (2024), rajoute L’Equipe. Concernant l’Espagnol (36 ans) et l’Argentin (35 ans), leur contrat arrive à échéance en juin prochain.

Le 16 septembre dernier, sur les antennes de RMC Sport, Luis Campos s’était exprimé sur l’avenir des deux trentenaires et il souhaitait les voir prolonger au PSG : « Je suis content avec le niveau de Ramos cette année. J’ai travaillé avec lui au Real et je le connais très bien comme joueur et personne. Il va faire une très bonne saison. Il progresse et s’il continue à être performant pourquoi pas continuer avec lui. Messi ? Je suis très content de lui. Moi, j’ai demandé, si possible, qu’il reste avec moi pendant mes trois ans au PSG. » Reste désormais à connaître la position des deux intéressés.