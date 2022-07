Marco Verratti a rejoint le PSG il y a exactement 10 ans. Le milieu de terrain, 19 ans à l’époque, était totalement inconnu et a été présenté juste avant la superstar Zlatan Ibrahimovic. Mais le Petit Hibou a rapidement été performant sur le terrain et est devenu un titulaire indiscutable au côté de Blaise Matuidi et Thiago Motta. L’international italien est désormais l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe. Il va entamer sa onzième saison à Paris. Pour PSG TV, il est revenu sur ses dix années chez les Rouge & Bleu.

Ses dix ans au PSG

« Dix ans à Paris, c’est spécial. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. Dans le football d’aujourd’hui, c’est quelque chose de rare, mais je suis très heureux de franchir cette étape avec le Paris Saint-Germain, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. J’ai eu la possibilité de gagner beaucoup de trophées, et j’espère en gagner encore plus à l’avenir. Je me sens comme à la maison, quand on reste 10 ans dans un club, c’est qu’on l’aime vraiment.«

Sa relation avec le PSG

« Je me sens comme à la maison, je me sens heureux et épanoui. Je me lève le matin et je suis heureux d’aller à l’entraînement, de voir mes coéquipiers… Ici, nous avons tout ce qu’il faut pour être heureux, nous sommes dans un grand club, avec des supporters incroyables et un stade mythique. Au Parc, que je joue un match de championnat ou de Champions League, j’arrive comme si c’était la première fois. Il faut encore grandir, nous avons beaucoup gagné, mais il y a encore tellement de choses à accomplir ici, je veux le faire pour les supporters et tout l’amour qu’ils ont pour nous.«

Son rapport avec les supporters

« Ce que les supporters attendent le plus d’un joueur, c’est qu’il donne tout. Et quand ils voient que tu donnes tout, une relation se crée rapidement. Je ne suis pas le plus talentueux des joueurs, mais je crois que les supporters aiment quand tu donnes tout sur le terrain. Je peux rater mille fois un geste, et le rater encore mille fois après, mais je ne veux pas ne pas me donner à 100% pour un terrain. Et je le fais aussi pour moi, je n’ai jamais joué un match sans vouloir donner le meilleur de moi-même.«

Son meilleur souvenir au PSG

« J’ai tellement de souvenirs… Mais je pense que celui du premier titre de champion qu’on gagne… C’était mon premier, après un an seulement ici. Tout le monde l’attendait, et c’est ma première année en France. Je venais de quitter mon pays, ma culture. Je pouvais encore être un peu sceptique, mais la victoire finale, remporter ce titre, m’a fait tomber amoureux de ce club.«