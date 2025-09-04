Vers un départ de Grace Geyoro des Féminines du PSG

Formée au PSG, Grace Geyoro devrait quitter le club de la capitale après treize ans au sein des Rouge & Bleu. Elle devrait s’engager chez les London City Lionesses.

Après avoir vu Marie-Antoinette Katoto s’envoler pour Lyon cet été, les Féminines du PSG vont très certainement voir une nouvelle joueuse de son centre de formation quitter le navire, Grace Geyoro. Arrivée au PSG en 2012, la milieu de terrain a fait ses débuts en équipe première en 2015. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’internationale française a fait part à sa direction de son envie de quitter le club il y a plusieurs semaines, elle qui a vécu une saison 2024-2025 difficile avec notamment son conflit avec son ancien entraîneur, Fabrice Abriel.

A voir aussi : Grace Geyoro : « C’est totalement digéré, c’est du passé », à propos de son conflit avec Fabrice Abriel

Elle devrait prendre la direction des London City Lionesses

Grace Geyoro, qui n’a pas repris le chemin de l’entraînement avec le PSG, cet été, pour une « raison médicale confidentielle », devrait poursuivre sa carrière chez les London City Lionesses, selon les informations de L’Equipe. La joueuse s’est déjà mis d’accord avec le club anglais alors que les deux équipes discutent actuellement d’un transfert qui pourrait atteindre un montant inédit dans le football féminin, assure le quotidien sportif. Chez les London City Lionesses, elle retrouverait son ancien entraîneur au PSG, Jocelyn Prêcheur. L’Equipe conclut en indiquant que l’épanouissement de Sandy Baltimore, qui a quitté le PSG pour Chelsea l’été dernier, l’a convaincue que la suite de sa carrière passait par l’étranger et non par le nouveau projet emmené par Paulo César ou même celui d’OL Lyonnes, qui était aussi intéressé.