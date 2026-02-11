Vers un départ de Nicolas de Tavernost de la présidence de LFP Media

Président de LFP Media depuis le début de la saison, Nicolas De Tavernost souhaiterait quitter son poste après que beIN Sports a doublé Ligue 1 + pour la diffusion de la Coupe du monde 2026.

Avec les problèmes des droits TV autour de la Ligue 1, la LFP a décidé de créer sa propre chaîne – Ligue 1 + – et de diffuser huit des neuf matches de la Ligue 1, le dernier étant diffusé par beIN Sports. Nicolas de Tavernost avait été choisi pour diriger LFP Media. Mais une nouvelle « guerre » sur des droits TV ont fait exploser l’ancien dirigeant des Girondins de Bordeaux. Avec Ligue 1 +, il souhaitait acquérir les droits payants de la Coupe du monde 2026. Mais c’est finalement beIN Sports qui a raflé la mise.

À lire aussi : Nicolas De Tavernost prend la défense du PSG

« Je ne suis pas en état de poursuivre ma mission efficacement à la tête de LFP Media »

Comme le rapportent plusieurs médias français, dont L’Equipe, Nicolas de Tavernost aurait annoncé son intention de quitter son poste. Face à cette situation, et à ce qui est vécu comme un acharnement, Nicolas de Tavernost a expliqué ne plus pouvoir continuer sa tâche. « Je ne suis pas en état de poursuivre ma mission efficacement à la tête de LFP Media », a annoncé le directeur général de la filiale commerciale de la Ligue aux membres du conseil d’administration. L’ex-président de M6 (75 ans) souhaite désormais arrêter et rester en poste jusqu’à ce que la LFP lui trouve un successeur, indique le quotidien sportif. Il estime en substance que certains clubs, notamment le PSG présidé par Nasser al-Khelaïfi – également patron de beIN Media Group -, ne jouent pas le jeu.