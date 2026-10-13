Vers un départ du PSG de Jonathan Calderwood ?

Le PSG possède l’une des meilleures pelouses du monde. Il le doit à son jardinier, Jonathan Calderwood. Mais ce dernier pourrait quitter le PSG treize ans après son arrivée.

La pelouse du Parc des Princes a beaucoup fait parler en début de saison. Alors que le PSG devait accueillir le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1, le match a dû se dérouler au Roazhon Park, la pelouse du Parc des Princes ayant été rendue impraticable en raison d’un champignon dû à la canicule. Ce problème de pelouse pourrait coûter son poste à Jonathan Calderwood.

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Au club depuis 2013

En effet, selon les informations de L’Equipe, le jardinier a été convoqué à un entretien préalable pouvant déboucher sur un licenciement. Cette procédure fait suite à l’affaire du match PSG-Rennes, lors de la première journée de Ligue 1, assure le quotidien sportif. Si le match retour se jouait finalement à Rennes comme prévu initialement, cela représenterait un manque à gagner financier important pour le double champion d’Europe. Par ailleurs, la direction a peu apprécié que le club finisse quatrième au classement des pelouses de Ligue 1 la saison passée, derrière Nice, Metz et Nantes, lui qui est plus habitué à la première place, conclut L’Equipe.



























