Alors que le PSG se réjouissait de retrouver Gianluigi Donnarumma pour préparer la réception de Nice (lundi 31 janvier à 21h15), Sergio Ramos a quant à lui écourté sa sa séance d’entraînement ce vendredi.

En effet, L’Equipe et Le Parisien indiquent que le défenseur central espagnol aurait ressenti une gêne musculaire avant de passer la journée de samedi aux soins. À un peu plus de deux semaines du choc face à son ancien club, difficile d’envisager Ramos prendre le moindre risque contre Nice. Le numéro 4 du PSG qui était pourtant pressenti pour débuter en Coupe de France aux côtés de Kimpembe devrait donc céder sa place dans l’axe à Thilo Kehrer. Rappelons que les défenseurs Abdou Diallo et Marquinhos évoluent actuellement avec leur sélection.