Vers un mercato d’hiver calme au sein du PSG ?

Le mercato hivernal 2026 va ouvrir ses portes dans quelques semaines. Mais le PSG pourrait se montrer très calme sur ce dernier, avec peu voire pas de recrutement.

Depuis le début de la saison, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Certains pointent du doigt le choix du club de la capitale de ne pas avoir recruté de doublure à Achraf Hakimi l’été dernier ou bien de ne pas avoir suffisamment renforcé son effectif après une saison à rallonge et sans véritable préparation entre les exercices 2024-2025 et 2025-2026. Mais à chaque fois que Luis Enrique est questionné sur le sujet, le coach du PSG explique être heureux de son effectif, préférant piocher chez les titis lorsqu’il y a des blessures plutôt que d’avoir recruté un joueur qui pourrait avoir des états d’âme en ne jouant que très peu en raison de son rôle de doublure. Malgré cela, est-ce que le PSG pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal ?

Des possibles arrivées uniquement en cas de départ ?

L’Equipe indique qu’après un été à trois recrues – Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi – le PSG n’aurait pas changé son fusil d’épaule et la tendance, à date, ne serait pas à une suractivité. « Alors que la litanie de blessures depuis le début de la saison a nécessairement amené une réflexion à certains postes ces dernières semaines (défenseur axial droit polyvalent, milieu et ailier), la direction du club semble pour le moment vouloir rester fidèle à sa ligne de conduite. Elle considère disposer d’un groupe suffisamment armé dans sa quête d’une deuxième Ligue des champions. Avec l’envie de laisser de la place aux jeunes du centre. Sous-réserve évidemment que l’effectif soit au complet. » La réflexion concernant Achraf Hakimi, dont l’absence était programmée, est sensiblement la même que cet été lorsque le staff avait finalement fait le choix de miser sur les polyvalents Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Senny Mayulu et David Boly pour le suppléer en cas de besoin, lance L’Equipe. Pour que le club se montre actif dans le sens des arrivées, il faut se référer « aux grandes opportunités » évoquées par Campos. À six mois de la Coupe du monde, existent-elles sur le marché ? Le PSG n’en serait pas totalement convaincu. L’autre piste avancée concerne d’éventuels départs avec la nécessité de les remplacer. Matvey Safonov et Lucas Beraldo – qui s’est plaint de son temps de jeu – semblent être des candidats tout trouvés. Le PSG se dit paré à toute éventualité, conclut L’Equipe.