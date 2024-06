Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Xavi Simons a la main sur son avenir et pourrait choisir la stabilité avec une nouvelle année au RB Leipzig.

Redevenu un joueur du PSG l’été dernier avec un contrat jusqu’en juin 2027, l’avenir de Xavi Simons est toujours aussi flou. S’il redeviendra officiellement un joueur du PSG le 1er juillet prochain, après la fin de son prêt au RB Leipzig, il n’est pas certain de voir l’international néerlandais fouler les pelouses du Campus PSG. En effet, le joueur de 21 ans souhaite faire son choix à l’issue de son Euro avec les Pays-Bas. Mais à ce jour, une saison chez les Rouge & Bleu n’est pas la tendance. On se dirigerait vers un nouveau prêt de Xavi Simons, rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

À lire aussi : Mercato – Offre imminente du PSG à Benfica pour Joao Neves ?

Un nouveau point sur son avenir à l’été 2025 ?

Pourtant, la projet du PSG basé sur la jeunesse et moins porté sur les individualités aurait pu offrir un terrain propice au Titi. Surtout que Luis Enrique apprécie le profil et la polyvalence du joueur. Mais le style de management du technicien espagnol (turnover et changements de postes incessants) ne collerait pas avec les désirs actuels de Xavi Simons. S’il n’écarte pas l’idée de revenir un jour au PSG, le Néerlandais « estime que Paris et la L1 ne constituent pas aujourd’hui le meilleur contexte pour poursuivre sa progression. Lui souhaite enfin se fixer au poste qu’il affectionne, il aspire aussi à un rôle de leader et à un temps de jeu important », explique L’E. Sa belle saison au RB Leipzig (10 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues) lui a valu d’être suivi par de nombreux clubs anglais comme Arsenal, Manchester United et Manchester City, mais également le Bayern Munich. Contrairement aux récentes rumeurs, le FC Barcelone ne ferait pas partie des clubs prétendants. « Certains de ces clubs ont laissé entendre qu’ils pourraient proposer une belle indemnité de transfert. »

Cependant, un élément important est à prendre en compte. En cas de vente avant l’été 2025, une grosse partie de la somme reviendrait au PSV Eindhoven, comme il a été convenu entre les deux clubs lors de l’accord signé l’été dernier. « Autrement dit, l’intérêt de Paris n’est pas de le vendre pour le moment. » Un autre paramètre a aussi son importance dans ce dossier. Au moment de sa signature au PSG en août 2023, Xavi Simons a inséré une clause stipulant qu’il peut décider du club dans lequel il veut évoluer. Et pour avoir un peu plus de stabilité, un nouveau prêt au RB Leipzig est envisagé par le joueur. Le milieu offensif de 21 ans se sent à l’aise en Bundesliga et ne se voit pas rejoindre un cador européen où son temps de jeu sera aléatoire. Le club allemand est qualifié pour la prochaine Ligue des champions et lui aurait même promis plusieurs renforts. « Le club de Saxe avait essayé de l’acheter l’été dernier (le PSV en réclamait 60 M€) mais il pourrait se contenter encore d’un prêt, avec option cette fois. Avec la perspective, à l’été 2025, d’une réunion entre les dirigeants parisiens et le joueur pour décider s’il lance enfin sa carrière pro au PSG ou s’il est définitivement vendu avec un joli chèque à la clé », conclut le quotidien sportif.