Vers un partenariat entre le PSG et le MC Alger

Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde. Il possède de nombreux sponsors. L’un deux a facilité un partenariat avec le champion d’Algérie, le MC Alger.

Le PSG possède de très nombreux sponsors. Depuis plusieurs années, Ooredoo est un partenaire important des Rouge & Bleu. Il a longtemps été sur le dos du maillot des Rouge & Bleu et avait été choisi pour l’appellation de l’ancien centre d’entraînement du club de la capitale à Saint-Germain-en-Laye (78). Il est également un sponsor du club algérien du Mouloudia Club d’Alger. Par l’intermédiaire de ce sponsor commun, les deux clubs ont conclu lundi à Alger un accord de partenariat.

Ooredoo en facilitateur

Ce deal entre le PSG et le champion d’Algérie vise à contribuer au développement du football, notamment au profit des jeunes. Les dirigeants des deux formations s’étaient réunis lundi dans la capitale algérienne avant d’officialiser leur accord. « Cette rencontre a été l’occasion pour Ooredoo et le Paris Saint-Germain d’évoquer leur futur plan de travail et d’éventuelles activités communes avec le Mouloudia, doyen des clubs algériens et actuel champion de la saison 2023-2024, également sponsorisé par Ooredoo, pour au profit de la jeunesse », indique le communiqué.