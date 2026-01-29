Yoram Zague
Vers un prêt de Yoram Zague au KAS Eupen

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 janvier 2026

Revenu de son prêt de Copenhague, le latéral droit du PSG, Yoram Zague (19 ans), va continuer la saison du côté du KAS Eupen, en Belgique.

Prêté l’été dernier par le PSG à Copenhague, Yoram Zague va rebondir en Belgique. Après avoir vu son prêt avec le club danois être rompu, malgré 15 apparitions toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive), le latéral droit du PSG se devait de trouver une porte de sortie pour la seconde partie de la saison 2025-2026.

Deuxième mouvement entre le PSG et le KAS Eupen

Et selon plusieurs médias, le joueur de 19 ans va terminer la saison avec l’un des clubs appartenant à QSI : le KAS Eupen. Le Titi a pris la direction de la Belgique ce jeudi matin afin de passer sa visite médicale préalable à la signature de son prêt avec le septième de la deuxième division belge, rapporte Le Parisien. Et ce n’est pas le premier mouvement d’un membre du PSG vers le KAS Eupen. En effet, il y a quelques semaines, Pasquale Sensibile a été nommé au poste de directeur sportif et avait même confirmé l’arrivée prochaine d’un joueur du PSG en janvier. Pour rappel, Yoram Zague est encore sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2028.

