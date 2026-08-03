Khalil ayari
Image : PSG.fr

Vers un prêt en Ligue 2 pour Khalil Ayari

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 août 2026

Intégré au groupe professionnel de Luis Enrique depuis la reprise de l’entraînement du PSG, Khalil Ayari va finalement disputer la saison 2026-2027 en Ligue 2.

Lors de la reprise de l’entraînement du PSG la semaine dernière, Luis Enrique avait convoqué de nombreux jeunes pour pallier l’absence de plusieurs Mondialistes. L’occasion pour Khalil Ayari de côtoyer le groupe professionnel des Rouge & Bleu, lui dont l’option d’achat a été levée en février dernier.

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Un prêt à l’USL Dunkerque pour Khalil Ayari

Mais l’international tunisien, qui a été convoqué pour la Coupe du monde 2026, ne connaîtra pas ses débuts sous le maillot parisien cette saison. En effet, selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur du Stade Tunisien va poursuivre son développement en Ligue 2. L’ailier de 21 ans devrait être prêté à l’USL Dunkerque, qui avait terminé 10e du championnat la saison passée. Les deux clubs ont trouvé un accord pour ce prêt, précise le quotidien sportif. Celui ci ne devrait pas être assorti d’une option d’achat. Après Renato Marin et Gabriel Moscardo, Khalil Ayari devrait être le troisième joueur prêté par les Rouge & Bleu cet été.

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 août 2026

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