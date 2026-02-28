Vers un report de PSG / Nantes pour mieux préparer la Ligue des champions ?

La rencontre entre le PSG et le FC Nantes, programmée le week-end du 14-15 mars, pourrait être décalée afin de préparer au mieux le huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea.

Le PSG verra-t-il son calendrier être aménagé pour préparer au mieux son huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea. En effet, entre sa double confrontation face aux Blues (11 mars au Parc des Princes et le 17 mars à Stamford Bridge), le club de la capitale doit accueillir le FC Nantes, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1.

Un possible report au 20 avril

Mais cette rencontre face aux Canaris pourrait être reportée, comme le rapporte Ouest-France. « Afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a saisi le Conseil d’administration de la LFP, après accord du FC Nantes, pour que le match se joue la semaine du 20 avril 2026″, explique la LFP dans un communiqué. Dans sa programmation de la 26e journée de Ligue 1, la Ligue n’a pas programmé la rencontre entre le PSG et le FC Nantes, au contraire des autres rencontres qui auront lieu lors du week-end du 14-15 mars.

La saison passée, le PSG avait déjà vu son match face au FC Nantes être reporté pour préparer au mieux son quart de finale de la Ligue des champions face à Aston Villa. La rencontre face aux Canaris, initialement prévue lors du week-end du 12-13 avril 2025, avait été reprogrammée le 22 avril pour un score final de 1-1 à la Beaujoire.