Vers une prolongation de contrat de Luis Campos ?

Luis Campos est au PSG depuis deux ans. Le conseiller sportif des Rouge & Bleu a encore un an de contrat. Il pourrait prolonger son contrat dans la capitale française.

Durant l’été 2022, le PSG a changé de direction sportive. Leonardo a été remercié et Luis Campos l’a remplacé, même si le dirigeant portugais n’occupe pas le poste de directeur sportif, mais celui de conseiller sportif. Critiqué pour ses trois premiers mercatos parisiens, il est encore critiqué sur certains choix de joueurs récupérés l’été dernier. Alors que son avenir était questionné ces dernières semaines, Luis Campos va bien rester au PSG et honorer la troisième année de son contrat, avance Le Parisien.

Une décision de Tamim ben Hamad Al-Thani

Le quotidien francilien explique que le conseiller sportif du PSG « a réussi à balayer les vents contraires à défaut de susciter l’unanimité. Critiqué pour sa proximité avec le super agent Jorge Mendes, son caractère volcanique et un cloisonnement trop prononcé entre le sportif et l’administratif au goût de ce département, il a été conforté dans son rôle pour la saison prochaine. » Le Parisien explique que l’ordre viendrait directement de l’actionnaire, Tamim ben Hamad Al-Thani. Le conseiller sportif n’a pas attendu cet encouragement pour se mettre au travail et explorer les pistes du mercato d’été, explique le quotidien francilien. Le dossier Matvey Safonov en est l’exemple. « Selon les premières informations distillées au sujet du futur ex-portier de Krasnodar, le Portugais l’avait ciblé depuis longtemps selon sa méthodologie désormais connue. De source russe, Luis Enrique aurait appelé Matvey Safonov la semaine dernière pour lui détailler ses attentes. »

A voir aussi : PSG – Bilan (2/5) : La défense, un chantier toujours ouvert

Une bonne relation avec Luis Enrique

Si Luis Campos reste une saison de plus au PSG, c’est aussi parce qu’il forme avec Luis Enrique un duo complice et efficace. « En public comme en privé, les deux hommes ne cessent de louer le travail de l’autre et s’ils ne sont pas d’accord sur tout, tout le temps, ils fonctionnent main dans la main, multipliant les points de convergence », avance Le Parisien. « Il y a quelques semaines, le maintien de Luis Campos n’était pas garanti. En froid avec certains dirigeants du club ou dans sa galaxie proche — une relation polaire avec Antero Henrique en particulier —, ses proches le disaient également exténué par la machine à broyer à laquelle on compare parfois le PSG. » Le quotidien francilien conclut en expliquant qu’une prolongation de contrat, lui qui est encore lié au PSG jusqu’en juin 2025, est désormais à l’étude.