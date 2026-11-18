Lié au PSG jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait poursuivre l’aventure parisienne. La direction du club souhaite sécuriser l’avenir de son capitaine.

Au club depuis 2013, Marquinhos a traversé de nombreuses périodes durant ses années sous le maillot parisien. Après avoir passé plusieurs années à lutter pour remporter la Ligue des champions, le capitaine du PSG a finalement été récompensé en soulevant le Graal en 2025 et 2026. Un accomplissement qui fait de lui l’une des plus grandes légendes de l’histoire du club.

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Une prolongation de contrat avec un ajustement de salaire ?

Âgé de 32 ans, le joueur le plus capé de l’histoire du club (531 matchs) peut encore rendre de précieux services au double champion d’Europe, alors que son contrat court jusqu’en juin 2028. Comme l’a rapporté Le Parisien la semaine passée, une prolongation de contrat de l’international brésilien est actuellement à l’étude. Une information confirmée par Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport. Le PSG souhaite sécuriser l’avenir de son capitaine en lui proposant une prolongation d’un an, soit jusqu’en juin 2029. « Des discussions sont actuellement en cours entre son entourage et la direction parisienne. Un dossier qui témoigne de l’importance du Brésilien dans le projet parisien. »

Marquinhos fait l’unanimité dans le vestiaire, où il joue notamment un rôle de lien entre les différentes générations. Très attaché à Paris, l’international brésilien également très apprécié de ses coéquipiers. « En interne, ses prestations sont jugées satisfaisantes et son statut de cadre reste incontestable. Cette prolongation devrait néanmoins s’accompagner d’un ajustement de son salaire », précise RMC. Blessé à la cuisse depuis le 20 octobre, le capitaine des Rouge & Bleu devrait prochainement réintégrer le groupe, possiblement dès ce samedi, à l’occasion du déplacement à Nice, conclut le média sportif.

Le Paris Saint-Germain offre une prolongation d’un an à son capitaine emblématique Marquinhos. Actuellement le Brésilien est lié au club jusqu’en 2028. Discussions en cours entre les deux parties. @RMCsport https://t.co/dWiTvXVhcf — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 18, 2026