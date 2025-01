VFB / PSG – Les compositions officielles

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Stuttgart pour le compte de la huitième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Moins d’une heure avant cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leur onze de départ.

Pour son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplace à Stuttgart ce mercredi soir. S’il n’a besoin que d’un point pour se qualifier pour les barrages, le club de la capitale voudra s’imposer pour s’offrir un meilleur classement. Pour cela, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe proche de son équipe type. Dans les buts, c’est Gianluigi Donnarumma qui a été choisi. Le coach parisien a décidé d’aligner une défense à quatre avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Hernandez, qui prend la place de Nuno Mendes, suspendu pour cette rencontre.

Désiré Doué au poste de faux numéro 9

Au milieu de terrain, Joao Neves, auteur d’une prestation XXL lors de la victoire du PSG contre Manchester City la semaine dernière (4-2), est reconduit. Il accompagne son compatriote Vitinha et Warren Zaïre-Emery dans l’entre-jeu parisien. Enfin, Désiré Doué débute au poste de faux numéro 9. L’international espoirs français est associé à Ousmane Dembélé, dans le couloir droit, et Bradley Barcola, à gauche.

Feuille de match VFB Stuttgart / Paris Saint-Germain

Huitième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Mercedes Benz Arena – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Davide Massa – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Stefano Alassio – Quatrième arbitre : Michael Fabbri – VAR : Aleandro Di Paoloet Luca Pairetto

Le XI du VFB : Bredlow – Vagnoman, Al-Dakhil, Chabot, Mittelstädt – Karazor (c), Stiller – Leweling, Millot, Führich – Undav Remplaçants : Seimen, Keitel, Demirovic, Stenzel, Stergiou, Rieder, Chase, Mangala, Bujupi

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Dembélé, Doué, Barcola