VFB Stuttgart / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Stuttgart en Ligue des champions. Une heure et demie avant la rencontre, vous pouvez annoncer votre pronostic.

Pour son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplace à Stuttgart ce mercredi soir. Pour cette rencontre qui doit lui permettre de valider sa qualification en barrages de la compétition, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Nuno Mendes, suspendu, Ibrahim Mbaye (cheville) et Yoram Zague, qui a ressenti une gêne à la hanche droite lors de l’entraînement de veille de match, sont forfaits pour ce soir.

Le coach du PSG devrait aligner une équipe proche de l’équipe type avec les retours de Marquinhos et Achraf Hakimi dans le onze, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves au milieu de terrain et une triplette d’attaque composée de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Moins d’une heure et demie avant le match, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le PSG a concédé le match nul contre le Stade de Reims (1-1). Aucun Csien n’avait annoncé le bon résultat ici. Dommage !!!