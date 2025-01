VFB Stuttgart / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG a réalisé une très belle performance contre Stuttgart (1-4). Les Parisiens ont brillé, avec des très bons matches d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Gianluigi Donnarumma.

Sur la pelouse de Stuttgart ce mercredi soir, le PSG a offert une très belle partition avec un festival offensif et une bonne défense, avec un pressing intense dès la perte du ballon. L’homme du match n’est autre qu’Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG a comme à son habitude déstabilisé la défense allemande et a fait trembler les filets à trois reprises, son premier triplé avec le club de la capitale, son deuxième en carrière. Souvent décrié pour sa finition, il semble avoir trouvé une confiance devant les buts ces dernières semaines, lui qui a marqué dix buts lors de ses dix derniers matches. Son compère en attaque, Bradley Barcola, n’est pas en reste. Premier buteur du match, il a aussi été passeur décisif pour Ousmane Dembélé. Il aurait également pu l’être pour Désiré Doué, mais ce dernier a raté son face-à-face à cinq mètres du but contre le gardien du VFB. L’ancien Lyonnais n’a pas hésité à aller provoquer son adversaire direct et a réussi plusieurs percés dont il a le secret.

A voir aussi : LdC – En démonstration à Stuttgart, le PSG se qualifie pour les barrages de C1

Donnarumma, une parade qui change tout

Tous les joueurs du PSG ont particulièrement brillé ce soir, avec une charnière centrale solide, un milieu de terrain qui a dominé son adversaire du soir, Vitinha qui a encore fait de belles séquences et été à l’origine du deuxième but parisien. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma a répondu présent lorsque ses coéquipiers ont eu besoin de lui. Sa très belle parade face à Führich a permis au PSG de rester devant au tableau d’affichage. Dans la foulée, le PSG a doublé la mise après une belle contre-attaque qui a vu Vitinha lancer Bradley Barcola, à la limite du hors-jeu, en profondeur, qui a ensuite centré pour offrir le but à Ousmane Dembélé.