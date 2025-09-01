Victime d’une gêne musculaire, Fabian Ruiz revient à Paris

Convoqué avec l’Espagne pour la trêve internationale, Fabian Ruiz va finalement revenir à Paris. Le numéro 8 du PSG souffre d’une gêne musculaire.

Cadre de la sélection espagnole, Fabian Ruiz est aussi devenu un titulaire indiscutable avec le PSG. Le milieu de terrain a sans surprise été sélectionné par Luis De la Fuente pour la première trêve internationale de la saison 2025-2026. Après avoir délivré une passe décisive lors du succès du PSG contre Toulouse samedi soir lors de la troisième journée de Ligue 1 (3-6), Fabian Ruiz avait pris la direction de l’Espagne pour participer au rassemblement de la Roja. Mais il va faire son retour à Paris.

A voir aussi : Fabian Ruiz : « Le PSG, c’est devenu ma deuxième famille »

Il va se soigner avec le PSG

Ce lundi, la sélection espagnole a fait savoir que le numéro 8 du PSG était arrivé en sélection avec une gêne musculaire. Après des tests effectués par les services médicaux de la sélection espagnole, il a été renvoyé à Paris pour se soigner. Il ne jouera donc pas avec la Roja lors de cette trêve internationale. Il pourra ainsi soigner sa gêne avec le PSG et profiter des quinze jours pour se remettre dans l’optique des échéances importantes qui arrivent pour les champions d’Europe avec le retour de la Ligue des champions et le classico contre Marseille.