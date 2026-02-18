Victoire à l’extérieur, Hakimi, Doué… Les chiffres après le succès du PSG à Monaco

Ce mardi soir, le PSG a renversé l’AS Monaco en barrage aller de la Ligue des champions (2-3) et a pris une option pour la qualification au tour suivant.

Le PSG a joué à se faire peur ce mardi soir au stade Louis-II. En Principauté, les joueurs de Luis Enrique ont vécu une entame de match catastrophique. Menés 2-0 après 20 minutes de jeu, les Rouge & Bleu sont parvenus à renverser le score pour s’imposer sur le score de 3-2. Un résultat favorable avant la confrontation retour au Parc des Princes mercredi prochain.

À lire aussi : Le PSG et les penalties, un mal récurrent en Ligue des champions

Doué entre dans le top 10 des meilleurs buteurs du PSG en Ligue des champions

Et au lendemain de cette rencontre, le club de la capitale a partagé quelques chiffres, via son site internet, autour de ce succès parisien. Avec cette victoire à l’extérieur, le PSG a pris une belle option pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Depuis la suppression du but à l’extérieur, « 80% des équipes victorieuses à l’aller d’une confrontation à élimination directe se qualifient pour le tour suivant. Ce chiffre grimpe même à 92% lorsque le succès est décroché à l’extérieur. Plus impressionnant encore : les deux rares exceptions récentes à cette tendance ont été provoquées par… Paris, tombeur du FC Barcelone en 2023-24 puis de Liverpool en 2024-25 après avoir perdu la première manche. » Et comme souvent, le PSG a fait preuve d’une grosse force de caractère pour renverser un score défavorable. Depuis la saison 2024-2025, le club de la capitale a remporté 12 rencontres après avoir été mené au score.

Au niveau des statistiques individuelles, Achraf Hakimi a disputé son 50e match en C1 sous les couleurs parisiennes. Et l’international marocain est impliqué dans 15 buts dans la compétition (6 réalisations, 9 passes décisives) depuis l’arrivée de Luis Enrique, soit au moins six de plus que tout autre défenseur ou piston sur la période. Enfin, Désiré Doué a été l’acteur principal de cette rencontre avec son doublé. L’international français compte déjà six buts en phase à élimination directe depuis le début de la saison dernière, mieux que n’importe quel autre joueur. L’attaquant de 20 ans comptabilise au total 9 buts en Ligue des champions et et intègre déjà le top 10 des meilleurs buteurs du club en Ligue des champions.