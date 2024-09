Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a eu du mal à s’imposer contre une belle équipe de Girona. En conférence de presse, Luis Enrique a évoqué cette rencontre et donné des nouvelles de Marco Asensio, sorti sur blessure.

Ce mercredi soir, le PSG faisait ses débuts lors de la campagne 2024-2025 de la Ligue des champions. Dans un match où il a eu la possession du ballon, le club de la capitale a eu du mal à se montrer dangereux et à se procurer des occasions franches. Il aura fallu attendre la 89e minute et une très grosse boulette du gardien adverse sur un centre-tir de Nuno Mendes pour voir le PSG faire trembler les filets et s’offrir une victoire logique au vu de la physionomie du match (1-0). Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique est revenu sur cette victoire étriquée et a donné des nouvelles de Marco Asensio, sorti sur blessure, dans des propos relayés par Le Parisien.

Le contenu du match

« Je crois que le match a été lourd au début, lourd, car on a été imprécis. On a raté des passes faciles, on n’osait pas faire des passes à l’intérieur. Girona a démontré pourquoi il était un club de très haut niveau, pourquoi il a longtemps été en tête du championnat la saison passée et pourquoi il s’est qualifié pour la Ligue des champions. Girona joue mieux que des équipes du chapeau 2 et 3. J’ose le dire. J’ai beaucoup aimé la seconde période. Notre rythme et notre niveau ont été meilleurs. On a eu 2 ou 3 occasions où on aurait pu marquer. Ces trois points sont là et sont là pour nos supporters. »

Les difficultés offensives

« Un manque d’efficacité ? On marque quatre buts en moyenne. On a eu 26 tirs. C’est le football, on ne gagne que 1-0. Ce serait injuste de voir des problèmes là où je n’en vois pas. Je respecte toutes les opinions. Girona est une très grande équipe. On n’a pas été efficaces mais c’est le football. »

Une victoire qui lance le PSG en Ligue des champions ?

« Commencer en gagnant est toujours important. Je ne sais pas encore si on peut évaluer si on sera dans les huit premiers. On a le pire calendrier des 36 équipes. Ce n’est pas moi qui le dis mais les statistiques. On est enthousiaste et ça personne ne peut nous le voler. Je ne fais pas de prédictions sur la suite parce qu’il y a 36 calendriers différents dans cette formule. »

Asensio

« Oui il s’est blessé. Il a senti une sorte de pincement. On informera en temps voulu. C’est dommage. Il jouait à un très haut niveau. »

Ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps

« On a toujours la même idée de jeu. La deuxième période a montré qu’on est entrés dans un autre rythme. On a été meilleurs dans le couloir droit, le couloir gauche. Physiquement, on a été meilleurs et Girona l’a senti. »

Le pressing et contre-pressing

« C’est l’une des caractéristiques des équipes qui ont la possession. Contre Girona, nous avons eu 70 % de possession. Regardez ce week-end en championnat espagnol, c’est lui qui aura la possession. On est difficile à jouer quand on a le ballon et que l’on court beaucoup. Et ça, on l’a fait sans présaison. Imaginez si on avait eu une présaison. »

Bradley Barcola

« Je suis très satisfait de toutes les prestations de mes joueurs. Il est formidable. Il y a deux semaines, vous l’encensiez. Il n’a pas changé. Il est jeune, il a beaucoup de qualités et veut progresser. Le présent m’intéresse, le passé ne m’intéresse plus. »