Victoire aux forceps pour les Féminines du PSG contre Fleury

Hier soir, les Féminines du PSG se déplaçaient à Fleury dans le cadre de la 21e journée d’Arkema Première Ligue. Et les Parisiennes se sont imposées en toute fin de match.

Qualifiées pour la phase finale de l’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG, actuellement troisièmes du championnat, veulent prendre la deuxième place au Paris FC, qui compte un point d’avance sur les Rouge & Bleu. Pour cela, elles doivent gagner leurs deux derniers matches et espérer un faux pas des Franciliennes. Hier soir, les joueuses de Paulo Cesar se déplaçaient à Fleury dans un derby francilien pour le compte de la 21e journée d’Arkema Première Ligue. Dès le début de la rencontre, Sakina Karchaoui va se procurer une occasion mais va pêcher dans la finition (2e). Les Parisiennes dominent la première mi-temps et se procurent plusieurs occasions sans réussir à faire trembler les filets. Romée Leuchter, meilleure buveuse du championnat, va avoir deux belles situations (12e, 22e) mais les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

À lire aussi : Naomie Feller se dirige vers un transfert chez les Féminines du PSG

Deux buts salvateurs en fin de rencontre

En seconde période, les Féminines du PSG vont d’entrée mettre la pression sur le but de Fleury, sans pour autant se montrer dangereuses. Ce sont les locales qui vont même se procurer la plus grosse occasion du début de la seconde période, avec une frappe d’Emelyne Laurent après une contre-attaque repoussée par Mary Earps (56e). Alors que le match perd en intensité à l’approche du dernier quart d’heure de jeu, les Parisiennes vont finalement enfin concrétiser leur domination. Joe Echegini, d’une frappe limpide de l’extérieur de la surface, va tromper Constance Picaud (0-1, 80e). Seulement deux minutes plus tard, Sakina Karchaoui va offrir un avantage plus conséquent aux Féminines du PSG (0-2, 82e). Avec ce succès, les Parisiennes conservent leur troisième place, à un point du Paris FC. Les Parisiennes tenteront de s’offrir la deuxième place lors de la dernière journée de la phase régulière de l’Arkema Première Ligue avec la réception de Strasbourg le 6 mai prochain.





