Victoire, extérieur, clean sheets… Les chiffres clés avant SCO / PSG

Ce samedi soir, le PSG se déplace à Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Après sa victoire contre Nantes mercredi (3-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi avec le déplacement à Angers dans le cadre de la 31e journée. Le club de la capitale aime jouer au stade Raymond-Kopa. En effet, il reste sur sept victoires à Angers en championnat. Seuls Brest (9 succès depuis 2011, série en cours) et Metz (8 succès depuis 2014, série en cours), indique Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. En Ligue 1, le PSG reste sur dix-sept victoires consécutives contre Angers. C’est un record dans l’histoire du club mais aussi dans l’histoire du championnat français.

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Une série de victoires importantes contre Angers

Le PSG a également remporté 19 succès d’affilée en matches officiels contre le SCO, c’est la plus belle performance dans l’histoire du club, devant les 17 victoires contre Nantes (série terminée). Le club de la capitale reste sur une série de 32 matches officiels sans défaite (25 victoires et sept nuls) face à Angers. C’est une série record pour les leaders de Ligue 1. Ce samedi soir, ce sera la 37e confrontation entre les deux équipes. Et le bilan est largement en la faveur du PSG avec 26 victoires, sept nuls et seulement trois défaites. Enfin, la défense du PSG est solide cette saison en Ligue 1. En effet, il a réalisé 15 clean sheets en 29 rencontres. Il n’avait pas fait mieux depuis 2020-2021 (19 clean sheets au total sur la saison).