Victoire par la plus petite des marges des Féminines du PSG

Ce dimanche après-midi, les Féminines du PSG affrontaient Strasbourg en championnat. Et les Parisiennes se sont imposées d’un petit but en Alsace (0-1).

Après leur défaite en UEFA Women’s Champions League contre le Real Madrid (1-2), les Féminines du PSG retrouvaient les terrains ce dimanche après-midi avec le déplacement à Strasbourg dans le cadre de la cinquième journée de l’Arkema Première Ligue. Ce sont les locales de l’étape qui se procurent la première occasion avec une lourde frappe d’Inès Konan repoussée au-dessus de sa barre par Mary Earps. Deux minutes plus tard, la gardienne parisienne est encore au rendez-vous sur une tête de Fatima Pinto (12e). Après ces deux occasions, les joueuses du PSG vont petit à petit rentrer dans le match et se procurer des situations par l’intermédiaire de Joe Echegini (21e, 22e) ou encore de Jackie Groenen (38e) mais sans réussir à tromper la vigilance de la gardienne alsacienne. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

Entrée décisive de Merveille Kanjinga

En seconde période, ce sont les joueuses du PSG qui continuent de pousser pour tenter enfin de trouver la faille. Après quelques situations, dont une barre d’Ajibade sur un corner de Leuchter (47e), il faudra attendre l’entrée en jeu de Merveille Kanjinga pour que le match se débloque. Quatre minutes après son arrivée sur le terrain, l’attaquante enroule parfaitement sa frappe de l’entrée de la surface et trompe la gardienne de Strasbourg (0-1, 65e). Après cette ouverture du score, les Parisiennes vont baisser de rythme. Il faudra attendre les dernières minutes du match pour voir les Féminines du PSG se procurer des occasions par l’intermédiaire de Merveille Kanjinga (83e) ou de Leuchter qui marque après une frappe d’Echegini mal repoussée par la gardienne alsacienne, mais le but est refusé pour un hors-jeu (91e). Les Parisiennes s’imposent finalement (0-1). Un succès qui permet de revenir à hauteur du Paris FC à la deuxième place de l’Arkema Première Ligue avec 12 points, trois longueurs derrière le leader, l’OL Lyonnes. Place désormais à la trêve internationale. Les joueuses de Paulo Cesar retrouveront les terrains le 1er novembre prochain avec la réception du Havre.