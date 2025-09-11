Victoire sur tapis vert pour les Féminines du PSG contre Lens ?

Les Féminines du PSG ont commencé leur saison 2025-2026 par un nul sur la pelouse de Lens. Mais elles pourraient finalement remporter cette rencontre sur tapis vert.

Le week-end dernier, les Féminines du PSG ont commencé leur saison 2025-2026 d’Arkema Première Ligue avec un déplacement chez un promu, le RC Lens. Après avoir ouvert le score par Merveille Kanjinga (25e), le PSG a vu les Lensoises, devant leur public à Bollaert, égaliser à cinq minutes de la fin. Malgré une domination dans cette rencontre, les joueuses de Paulo Cesar ont concédé le nul (1-1). Mais elles pourraient finalement récupérer les trois points de la victoire.

Lens a fait jouer une joueuse normalement suspendue

En effet, comme le rapporte la Voix du Nord, Lens s’expose à une sanction après avoir aligné Louann Archier sur la feuille de match. Or, l’ancienne joueuse de Saint-Étienne était en fait suspendue pour une accumulation d’avertissements reçus en fin de saison dernière. La réclamation posée par le PSG devrait logiquement aboutir à une sanction, avance le média régional. Auprès de ce dernier, Benjamin Parrot, directeur général du RCL, indique : « Ce sujet a des conséquences externes extrêmement désagréables et fâcheuses. Il va être traité en interne. C’est inacceptable. C’est une vraie erreur administrative. »