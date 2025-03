Victoires, buts, Marquinhos… Les chiffres clés après PSG / Lille

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (4-1). Retour en chiffres sur ce beau succès parisien.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de Liverpool, le PSG affrontait Lille dans son antre hier soir dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, avec notamment une très grosse première mi-temps, le club de la capitale s’est largement imposé contre les Lillois (4-1). Une dixième victoire de suite toutes compétitions confondues pour les joueurs de Luis Enrique. C’est la plus longue série de succès du PSG depuis décembre 2015 – février 2016 (16). Contre le top 5 de la Ligue 1, le PSG performe avec 16 points (cinq victoires, un nul). Sept unités de plus que toute autre équipe (9 pour… Lille), indique le club de la capitale sur son site internet.

Marquinhos encore dans l’histoire du PSG

Avec quatre nouveaux buts hier, le PSG a fait trembler les filets à quatre reprises au moins en première mi-temps d’un match de Ligue 1 pour la 12e fois depuis 2011-12. Sur cette période, aucune autre équipe ne compte plus de 3 premières périodes du genre. « Le but du 4-0 ayant été inscrit à la 37e minute, il fallait remonter à avril 2018 pour voir le PSG inscrire 4 buts aussi tôt dans un match de Ligue 1 (27 minutes contre Monaco – score final 7-1). » Le PSG a vu deux joueurs marquer et offrir une passe lors d’un même match de Ligue 1 pour la première fois cette saison (un chacun pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué). Toutefois, cinq Parisiens ont déjà réalisé cette performance au moins une fois dans l’élite en 2024-25 (les 2 cités précédemment + Achraf Hakimi, Bradley Barcola et Lee Kang-in), c’est plus que toute autre équipe, indique le PSG. Deuxième buteur de la rencontre, Marquinhos est encore entré dans l’histoire des Rouge & Bleu. En effet, il est le premier joueur de l’histoire du club à marquer au moins un but lors de dix saisons différentes, devançant Safet Susic et Mustapha Dahleb (9 saisons).Egalement buteur hier, Ousmane Dembélé a marqué le 100e but de sa carrière.