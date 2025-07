Victoires, clean sheets, buts… Les chiffres avant PSG / Bayern

Ce samedi après-midi (18 heures, DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de ce choc.

En quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG affronte le Bayern Munich ce samedi après-midi. Avant cette rencontre, les Parisiens restent sur cinq clean sheets sur leurs six derniers matches. Le PSG n’avait pas fait mieux sur une même saison depuis 2010-2011 et 7 matches sans le moindre but encaissé, indique Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale. Ce samedi, les deux clubs s’affronteront pour la quinzième fois en match officiel. Les Bavarois sont les adversaires les plus affrontés par Paris en matches officiels derrière le FC Barcelone, qu’ils vont égaler (15 matches).

Un record peut être égalé ce soir

Le PSG affrontera pour la 34e fois un club allemand dans son histoire (Bayern Munich (14 matches), le Borussia Dortmund (8 matches), Wolfsburg (2 matches), le Bayer Leverkusen (2 matches), Schalke 04 (1 match), le RB Leipzig (5 matches) et Stuttgart (1 match)). Le bilan est de 16 victoires, 4 matches nuls et 13 défaites. Lors de cette saison 2024-2025 historique, le PSG a remporté 46 victoires. Le record du club (47 succès en 2015-2016) pourrait être égalé ce soir. Le PSG va jouer son 63e match cette saison, un record. L’exercice 1994-1995 arrive derrière avec 61 rencontres. Enfin, les joueurs du PSG ont fait trembler les filets à 162 reprises cette saison. Le club de la capitale n’a fait mieux qu’à une seule reprise en 2017-2018 (171 buts au total).