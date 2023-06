Victor Osimhen d’accord pour prolonger avec Naples ?

Cet été, le PSG voudra recruter un attaquant de pointe. Les noms de Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen. Ce dernier pourrait finalement prolonger avec Naples.

Lors du mercato estival, le PSG va vouloir se renforcer à différents postes. Parmi eux, le poste d’avant-centre. Dans cette optique, il aurait plusieurs cibles. Depuis plusieurs semaines, les noms de Randal Kolo Muani, Harry Kane et Victor Osimhen ont été avancés. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Naples, l’international nigérian a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 31 buts et 5 passes décisives en 39 matches. Le club napolitain, champion d’Italie, compte conserver son buteur afin de rester compétitif la saison prochaine.

« Je dis qu’Osimhen doit rester »

Lors de la conférence de presse de présentation de Rudi Garcia comme nouvel entraîneur du Napoli, Aurelio De Laurentiis – le président napolitain – a été interrogé sur le futur de Victor Osimhen, annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester United. Et il a expliqué qu’il souhaitait conserver son attaquant et que seule « une offre importante et indispensable pour la santé du Napoli » pourrait le faire changer d’avis. Il a ensuite poursuivi. « Je ne l’ai pas seulement dit à Rudi Garcia, cela fait longtemps que je dis qu’Osimhen doit rester, lance le président napolitain dans des propos relayés par RMC Sport. Avec Osimhen, nous avons déjà parlé avant d’organiser la fête du Scudetto à Naples. Avec lui, nous sommes d’accord sur le principe d’une prolongation de deux ans.«

Naples souhaiterait 150 millions d’euros

Pour rappel, Naples demanderait pas moins de 150 millions d’euros pour lâcher son meilleur buteur de la saison. RMC Sport explique que le PSG a érigé l’attaquant nigérian au rang de priorité tout en étant conscient de la complexité du dossier. Le média sportif explique que si Osimhen n’a pas fermé la porte au PSG, il apprécie l’Angleterre et pencherait pour un départ en Premier League. Dans cette optique, Manchester United était intéressé. Mais les demandes de la direction de Naples auraient refroidi les Red Devils, qui pourraient abandonner la piste. « Un renoncement de son principal concurrent ouvrirait la porte au PSG qui devra néanmoins se montrer convaincant avant d’entamer des négociations qui s’annoncent très rudes avec le président napolitain, prêt à ne rien lâcher« , conclut RMC Sport.

