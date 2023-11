Victor Wembanyama : « Mon équipe, c’est le PSG »

Drafté en numéro 1 par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama réalise de bons débuts en NBA. Interrogé sur l’équipe qu’il supportait au football, il a dévoilé le nom du PSG.

Le PSG est un club suivi partout dans le monde. Il compte des fans dans le monde entier. Des athlètes autres que des footballeurs supportent aussi le club de la capitale. C’est le cas du très prometteur basketteur français des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. Le très grand (2m24) ailier fort ou pivot a été drafté à la première place, une première pour un joueur français. Il est attendu comme l’un des très grands joueurs dans le futur.

« C’est dommage qu’il soit un supporter d’Arsenal«

Présent en conférence de presse, l’alien, comme il est surnommé, a été questionné sur le club qu’il supportait au football, en parallèle d’une question sur sa relation avec son coéquipier, Jeremy Sochan, également un joueur européen (Polonais, NDLR), qui lui supporte Arsenal. « Oui, nous parlons parfois de football. Mon équipe, c’est le PSG bien sûr ! Mais, oui, Jeremy a probablement été le premier à m’accueillir chez les Spurs, avant même que je sois drafté, explique Wembanyama dans des propos relayés par BeIN Sports. J’ai joué contre lui il y a longtemps. Donc, oui, on se connaît depuis longtemps et on s’entend bien, mais c’est dommage qu’il soit un supporter d’Arsenal (rire !).«