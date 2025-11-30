Victorieux à Angers, Lens prend la place de leader au PSG

Battu par Monaco hier après-midi (1-0), le PSG pouvait perdre sa place de leader de Ligue 1. Et c’est chose faite avec le succès de Lens à Angers.

Leader de Ligue 1 avec deux points d’avance sur Marseille et Lens avant de se déplacer à Monaco hier après-midi, le PSG a offert la possibilité à ses deux poursuivants de prendre la tête du championnat ce week-end avec sa défaite sur le pelouse de Monaco dans le cadre de la quatorzième journée (1-0). Premier à pouvoir passer devant, le club phocéen a failli en concédant le match nul, sur la pelouse du Vélodrome, avec un but égalisateur dans les dernières minutes de la rencontre (2-2). Le PSG conservait ainsi un point d’avance sur son principal ennemi.

À lire aussi : ASM / PSG – Nouvelles rassurantes pour Lucas Chevalier

Lens compte un point d’avance sur le PSG

Ce dimanche après-midi, le RC Lens pouvait donc profiter du faux pas du PSG pour terminer la quatorzième journée en tête de la Ligue 1, une première en 21 ans. Et les Lensois n’ont pas tremblé sur la pelouse d’Angers avec un doublé de Florian Thauvin (45e, 73e). Angers redonnait de l’espoir à ses supporters seulement trois minutes après le deuxième but de l’international français, croyant même obtenir un penalty à cinq minutes de la fin après un contact entre Peter et Sarr dans la surface lensoise. Mais après consultation de la VAR, l’arbitre de la rencontre décide d’annuler le penalty. Les Lensois trouvent deux fois le poteau dans les arrêts de jeu. Ils s’imposent et prennent donc la place de leader au PSG, avec un point d’avance (1-2). Le PSG tentera de récupérer cette dernière samedi soir (21h05, Ligue 1 +) avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais, alors que Lens se déplacera à Nantes quelques heures plus tôt (17 heures).