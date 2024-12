Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait à Monaco en match avancé de la 16e de Ligue 1. Et les Parisiens ont réalisé un grand coup en s’imposant dans un choc étonnant (2-3).

Le PSG jouait son dernier match de l’année 2024 en Ligue 1 ce mercredi soir avec le déplacement au stade Louis II pour y défier Monaco dans le cadre de la seizième journée. Un choc qui avait été avancé en raison de la programmation du Trophée des champions, qui opposera les deux équipes, au 5 janvier prochain, date initiale de cette rencontre de championnat. Ce mercredi soir, le PSG pouvait frapper un grand coup en prenant dix points d’avance sur son adversaire du soir et sur Marseille en cas de victoire. Pour ce choc contre le troisième de Ligue 1, Luis Enrique avait décidé de faire quelques changements dans son onze de départ.

Afin de remplacer Nuno Mendes, touché à la cuisse lors de la victoire du PSG contre Lyon dimanche soir (3-1), le coach espagnol avait décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery dans un rôle inhabituel de latéral gauche. Le Titi était accompagné par Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho en défense. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz profitait du placement de Warren Zaïre-Emery en défense pour retrouver une place de titulaire au milieu aux côtés de Vitinha et Joao Neves. Auteur d’un très gros match contre Lyon, Désiré Doué était de nouveau titulaire en attaque au côté d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Le résumé du match

Et le ton était rapidement donné dans cette rencontre. Dès les premières minutes, le PSG s’est procuré trois grosses occasions mais le centre-tir d’Achraf Hakimi (3e) a trouvé le poteau puis la tentative de Bradley Barcola a été détournée par Philipp Köhn (5e). Trouvé sur un corner d’Ousmane Dembélé, João Neves a ensuite vu sa tête être repoussée devant la ligne par Vanderson. De son côté, l’ASM a répondu par une frappe lointaine Eliesse Ben Seghir, repoussé par le portier parisien (8e). Mais l’un des gros faits de ce premier acte est intervenu quelques minutes plus tard. Lancé dans la surface, Wilfried Singo a buté sur Gianluigi Donnarumma et s’est essuyé les crampons, involontairement, sur le visage lacéré de l’Italien. Déjà averti, le défenseur de l’ASM ne recevra même pas un deuxième carton jaune pour cet attentat (17e). Après quelques minutes de flottement, un homme en forme a concrétisé la domination parisienne. Suite à une nouvelle percussion d’Achraf Hakimi sur son côté droit, le Marocain a trouvé en retrait Désiré Doué, qui d’une frappe bien placée n’a laissé aucune chance à Philipp Köhn (0-1, 24e). Le portier de l’ASM est ensuite resté vigilant sur les frappes d’Achraf Hakimi (43e) et Ousmane Dembélé (45’+4). Le PSG a regagné les vestiaires avec ce court avantage (0-1) mais la non-expulsion de Wilfried Singo a dû mal à passer du côté des Rouge & Bleu.

En seconde période, le PSG a été puni en quelques minutes. Après une erreur de relance, Marquinhos a concédé une faute de main après une percée de Maghnes Akliouche. Un penalty transformé par Eliesse Ben Seghir (1-1, 53e). Quelques minutes plus tard, le Marocain a servi sur un plateau Breel Embolo pour donner l’avantage à l’AS Monaco (1-2, 60e). Mais, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas douté et ont égalisé dans la foulée. Ousmane Dembélé a profité d’une frappe de Fabian Ruiz mal repoussée par Philipp Köhn pour remettre les équipes à égalité (2-2, 63e). Puis, les Rouge & Bleu sont partis arracher la victoire. Entré quelques minutes plus tôt, Gonçalo Ramos a redonné l’avantage à sa formation d’une tête sur un corner tiré par Lee Kang-In (2-3, 83e). En fin de rencontre, Ousmane Dembélé a scellé la victoire des siens d’un ballon piqué (2-4, 90e+7). Avec ce succès sur la pelouse de l’AS Monaco (2-4), le PSG a réalisé un gros coup en Ligue 1 et prend 10 points d’avance en tête du classement.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Le poteau pour le PSG !!! Après avoir déboulé sur son côté droit, le centre d’Hakimi surprend Köhn et finit sur le montant.

5′ Nouvelle occasion pour le PSG. Lancé dans la profondeur par J.Neves, Barcola prend le meilleur sur Singo grâce à sa vitesse puis tente sa chance mais Köhn détourne la tentative.

8′ La réponse de l’ASM. Après un bon jeu en pivot d’Embolo, Ben Seghir progresse dans l’axe et arme une frappe de loin mais Donnarumma repousse parfaitement.

10′ Trouvé sur un corner de Dembélé, la tête de J.Neves est repoussée devant sa ligne par Vanderson.

13′ Belle percussion de Doué entre les défenseurs de l’ASM. Le numéro 14 parisien obtient un coup franc intéressant. Par la suite, les deux tentatives parisiennes sont repoussées par la défense monégasque.

17′ Grosse faute de Singo qui met la semelle involontairement sur le visage de Donnarumma après une frappe au but.

18′ Donnarumma, en sang, reste au sol et va se faire remplacer. Le VAR n’est toujours pas intervenu et Monaco va rester à onze. C’est totalement incompréhensible.

22′ Changement pour le PSG. Safonov prend la place de Donnarumma.

24′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUE. Après une montée d’Hakimi, le Marocain sert Doué en retrait qui trompe Kohn d’une frappe placée.

30′ La frappe de Doué détournée par la défense de l’ASM. L’ancien Rennais est en grande forme.

32′ Encore une faute de Singo. On rappelle qu’il a déjà un carton jaune et n’a pas été sanctionné pour son attentat sur Donnarumma.

42′ La frappe lointaine d’Hakimi est détournée par Kohn.

43′ Le centre de Doué est détourné du genou par Salisu, qui a failli tromper son propre gardien, vigilant sur sa ligne.

45′ Six minutes de temps additionnel.

45’+4 Trouvé sur une superbe talonnade de Doué, Dembélé arme une frappe puissante mais Kohn repousse.

45’+6 C’est la pause à Louis II avec une large domination du PSG récompensée par le but de Désiré Doué’ (0-1). Mais la non-exclusion de Singo après avoir lacéré le visage de Donnarumma reste incompréhensible.

46′ La seconde période débute avec aucun changement des deux côtés.

52′ Penalty pour l’ASM après une main de Marquinhos suite à une percussion d’Akliouche. Le capitaine parisien avait manqué sa relance au départ de l’action.

53′ Egalisation de l’AS Monaco (1-1). Ben Seghir transforme le penalty. Dommage pour Safonov qui était parti du bon côté.

60′ Monaco renverse le PSG (1-2). Sur un centre de Ben Seghir, Embolo arrive à passer devant Pacho et tromper Safonov.

64′ EGALISATION DU PSG PAR DEMBELE. Après une frappe de Ruiz, Kohn repousse dans l’axe et le Français a bien suivi pour pousser le ballon au fond.

65′ Double changement pour le PSG. Lee et L.Hernandez prennent la place de Barcola et J.Neves.

67′ Le centre de Camara est repoussé par Safonov, qui s’est fait mal au coude en percutant Embolo. Le Russe se relève. On rappelle que le troisième gardien, Arnau Tenas, est en tribunes.

71′ Très gros tacle de Camara qui joue le ballon mais qui heurte la cheville de Doué. Pas de deuxième jaune pour le Monégasque, déjà averti en première période. C’est pas croyable !!!

80′ Changement pour le PSG. Doué cède sa place à Ramos.

83′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS (2-3). Entré quelques minutes plus tôt, Ramos est trouvé de la tête sur un corner tiré par Lee. Les Parisiens reprennent l’avantage et c’est mérité !!!!

85′ Safonov sauve le PSG sur une action trop altruiste d’Akliouche qui préfère servir Minamino.

90′ Sept minutes de temps additionnel.

90’+2 Après une belle action collective, Lee trouve le poteau de Kohn.

90’+4 Enfin un carton rouge à l’ASM mais pour le coach Hutter, qui était trop véhément après une simulation de Embolo dans la surface parisienne.

90’+7 BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR DEMBELE (2-4). Lancé dans la profondeur par Ruiz, Dembélé prend le meilleur sur Singo et pique le ballon au-dessus de Kohn pour sceller la victoire du PSG .

. 90’+8 C’est terminé à Louis II. Dans un choc haletant, le PSG s’impose sur la pelouse de l’AS Monaco (2-4) et prend le large en tête du classement avec 10 points d’avance.

La feuille de match AS Monaco / Paris Saint-Germain

Seizième journée de Ligue 1 – Stade : Stade Louis II – Horaire : 21 heures – Diffuseur : BeIN Sports 1 – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Mikaël Lesage – VAR : Jérôme Brisard et Mehdi Mokthari – Buts : Doué (24e), Ben Seghir (53e), Embolo (60e), Dembélé (64e, 90’+7), Ramos (83e) Cartons : Singo (13e), Embolo (29e)

Le XI de Monaco : Köhn – Singo, Kehrer (c), Salisu (Ilenikhena, 89e), Vanderson – Magassa, Camara (Minamino, 74e), Golovin (Matazo, 89e) – Akliouche, Embolo, Ben Seghir Remplaçants : Lienard, Henrique, Ouattara, Bouabré, Matazo (89e), Minamino (74e), Ilenikhena (89e), Michal

: Köhn – Singo, Kehrer (c), Salisu (Ilenikhena, 89e), Vanderson – Magassa, Camara (Minamino, 74e), Golovin (Matazo, 89e) – Akliouche, Embolo, Ben Seghir Le XI du PSG : Donnarumma (Safonov, 22e) – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery – Ruiz, Vitinha, J.Neves (L.Hernandez, 65e) – Dembélé, Doué (Ramos, 80e), Barcola (Lee, 65e) Remplaçants : Safonov (22e), L.Hernandez (65e), Beraldo, Skriniar, Zague, Lee (65e), Mayulu, Ramos (80e), Asensio

: Donnarumma (Safonov, 22e) – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery – Ruiz, Vitinha, J.Neves (L.Hernandez, 65e) – Dembélé, Doué (Ramos, 80e), Barcola (Lee, 65e)