Ce samedi soir, le PSG accueillait le RC Strasbourg en Ligue 1 avec pour objectif de récupérer sa place de leader.

Après cette trêve internationale d’octobre, le PSG retrouvait la compétition ce samedi soir. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillaient – au Parc des Princes – le RC Strasbourg à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Et les joueurs de Luis Enrique pouvaient profiter du résultat nul de l’AS Monaco (0-0 face au LOSC) pour récupérer le fauteuil de leader. Mais avec la semaine importante qui arrive (PSV Eindhoven et Olympique de Marseille), le coach parisien avait décidé de laisser plusieurs cadres au repos comme Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Une belle chance à saisir pour certains joueurs comme Désiré Doué et Senny Mayulu.

Le résumé du match

Après avoir rapidement pressé le PSG haut sur le terrain, le RC Strasbourg a rapidement fait reculer son bloc sur la première action rapide menée par les Rouge & Bleu et Désiré Doué (6′). Un premier avertissement pour les Alsaciens. Pour sa première titularisation au Parc des Princes, Senny Mayulu a été un grand acteur de ce premier acte. Dans un premier temps, le Titi a vu sa frappe de 25 mètres toucher le poteau de Dorde Petrović (12′). Et le milieu offensif de 18 ans va finalement être récompensé de son bon début de rencontre. Sur une transition rapide, Bradley Barcola a servi son partenaire dans la surface. Senny Mayulu ne s’est pas posé de question et a trompé le portier alsacien d’une frappe puissance (1-0, 18e). Dans la foulée, Bradley Barcola (20e) et Marco Asensio (21e) ont buté sur un Dorde Petrovic vigilant. Moins en vue suite à l’ouverture du score des Parisiens, le RC Strasbourg était proche de voir Senny Mayulu s’offrir son premier doublé en pro. Mais l’international U20 français n’a pas profité de la belle passe de Marco Asensio et du mauvais alignement de la défense du RCSA et s’est précipité dans son tir (42e). Avec cette équipe remaniée, le PSG a regagné les vestiaires avec cet avantage au score (1-0).

Dès le retour des vestiaires, le PSG a fait le break. Sur la seule montée de Lucas Beraldo, le Brésilien a trouvé Désiré Doué au second poteau. Le Français a vu son tir être détourné par Dorde Petrovic mais en renard des surfaces, Marco Asensio a marqué dans le but vide du genou (2-0, 47e). Dans la foulée, Senny Mayulu était proche du doublé mais le portier alsacien a réalisé un arrêt déterminant (50e). Véritable poison pour le RCSA, Bradley Barcola était trop court pour reprendre un centre de Senny Mayulu (56e). Finalement, Strasbourg a puni le manque de réalisme parisien en réduisant l’écart grâce à l’entrant Sekou Mara, qui a profité des erreurs successives de Lucas Beraldo et Willian Pacho (2-1, 58e). Mais rapidement, les joueurs de Luis Enrique ont repris une avance de deux buts. Après avoir vu un penalty être annulé par le VAR, Bradley Barcola a confirmé son statut de meilleur buteur du championnat. Le meilleur joueur du mois de septembre a profité d’un ballon en profondeur de Willian Pacho pour se jouer de la défense du RCSA et tromper avec précision le gardien adverse (3-1, 65e). Après un but refusé pour une position de hors-jeu de Warren Zaïre-Emery (67e), le PSG marqué un nouveau but en fin de rencontre par Lee Kang-In sur une offrande de João Neves, sa sixième passe décisive de la saison en Ligue 1 (4-1, 90e). Malheureusement, en fin de match, les Rouge & Bleu ont encaissé un nouveau but sur coup de pied arrêté par Diong (4-2, 90e+2). Un score final de 4-2 et une victoire logique pour retrouver son fauteuil de leader à égalité avec l’AS Monaco.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ En ce début de rencontre, le RC Strasbourg n’hésite pas à aller chercher assez haut sur le terrain les Parisiens. Mais pour l’instant, les joueurs de Luis Enrique arrivent à conserver le ballon en bloc bas.

6′ Première situation pour le PSG !!! Après une récupération haute de Barcola, Doué se présente face au but mais tarde à faire un choix. L’occasion pour Sylla de réaliser un excellent retour défensif.

9′ Au tour du RCSA de se procurer sa première situation du match. Après une mauvaise relance de Beraldo, Bakwa tente une frappe enroulée, captée sans danger par Donnarumma.

12′ Le POTEAU POUR MAYULU !!! Après une perte de balle rapide de Strasbourg, Mayulu s’avance et arme une frappe de loin qui touche le montant de Petrovic.

17′ Après une belle accélération sur son côté droit, Doué centre en direction de Mayulu mais un défenseur du RCSA s’interpose.

18′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MAYULUUUUUUUU (1-0). Après une remise à Barcola sur le côté gauche, Mayulu reçoit une excellente passe de son coéquipier dans la surface. Le Titi ne se pose pas de question et fusille Petrovic d’une frappe puissante !!!! Le premier but en professionnels pour Mayulu.

21′ Asensio bute sur Petrovic. Sur une nouvelle action rapide, Doué sert dans la profondeur l’Espagnol. Mais la frappe d’Asensio est repoussée par le portier alsacien.

25′ Après avoir pris le meilleur sur Beraldo, Bakwa tente une frappe, une nouvelle fois captée sans danger par Donnarumma.

31′ Belle intervention défensive de Beraldo sur Bakwa après un centre dangereux de Nanasi au second poteau.

35′ Sur un long une-deux avec Vitinha, Doué accélère sur son côté droit mais se précipite trop dans son centre. Dommage car beaucoup de Parisiens avaient suivi l’action.

38′ Nouvelle belle intervention défensive de Beraldo face à Bakwa. Après un début de match compliqué, le Brésilien se reprend bien.

41′ Après une action rapide avec Zaïre-Emery, Barcola déboule sur son côté gauche mais en bout de course son tir manque de précision pour tromper Petrovic.

42′ QUEL DOMMAGE POUR MAYULU. Profitant d’une belle passe d’Asensio et d’une défense strasbourgeoise mal alignée, Mayulu a tout le temps de se présenter face à Petrovic mais le Titi se précipite trop et tire au-dessus.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+2 Sur une belle passe de Zaïre-Emery, Vitinha se projette vers l’avant. Mais avec le manque de solutions, le Portugais se fait reprendre à l’approche de la surface.

45’+3 C’est la pause au Parc des Princes. Le PSG mène face au RC Strasbourg (1-0) grâce au premier but en professionnels de Senny Mayulu. Le club parisien s’est montré dangereux dans le jeu de transition.

46′ Les 22 acteurs sont de retour sur la pelouse du Parc. Le coup d’envoi de la seconde période est donné par le RC Strasbourg.

47′ LE BUT DU BREAK POUR LE PSG D’ASENSIOOOOOOOOO (2-0). Sur la seule montée de Beraldo sur son couloir gauche, Doué est trouvé au second poteau. L’international Espoirs français voit son tir être repoussé par Petrovic. Opportuniste, Asensio conclut de près grâce à son genou.

50′ MAYULU PROCHE DU DOUBLE. Après une belle combinaison entre Asensio et Barcola sur le côté gauche, le Français centre pour le Titi, qui bute sur un Petrovic décisif.

51′ La réponse du RCSA. Lancé par une talonnade de Nanasi, Moreira prend de vitesse Skriniar puis élimine d’un crochet Pacho. Mais son tir est détourné par Donnarumma.

56′ Barcola proche de participer à la fête. Sur une nouvelle récupération haute des Parisiens, Mayulu centre ensuite pour Barcola mais Petrovic réalise une belle sortie pour gêner le meilleur buteur du championnat.

57′ Pacho se montre très tranchant dans ses interventions défensives.

58′ Réduction de l’écart de Strasbourg par Mara (1-2). Bakwa élimine trop facilement Beraldo sur son côté gauche et centre. Mara devant Pacho et trompe Donnarumma.

59′ Premier changement au PSG. Lee prend la place d’Asensio.

60′ Carton jaune pour Beraldo après une faute sur Bakwa, qui l’avait pris de vitesse. Le Brésilien sera suspendu pour le match face au RC Lens le 2 novembre prochain.

62′ PENALTY POUR LE PSG OBTENU PAR BARCOLA. Après une action dans un petit espace, Barcola est taclé par Sarr dans la surface. Finalement le VAR intervient et annule le penalty. Avant le contact entre Barcola et Sarr, Moreira touche régulièrement le ballon.

65′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (3-1). Après une excellente intervention défensive de Pacho, l’Equatorien sert un ballon en hauteur Barcola. Le Français se joue de la défense du RCSA et trompe d’une frappe précise Petrovic.

66′ Auteur d’un excellent match et de son premier but en pro, Mayulu cède sa place à Fabian Ruiz.

67′ Le PSG pensait marquer un quatrième but sur un centre de Zaïre-Emery dévié par Sarr dans ses buts. Finalement, le Titi était hors-jeu. Le match s’est enflammé en quelques minutes.

69′ Quelle action manquée par Ruiz !!! Lancé dans la profondeur, Ruiz perd son avance et finit par perdre le ballon.

76′ Quelle solidité défensive de Pacho pour stopper la percussion de Diarra.

80′ Donnarumma décisif en repoussant la frappe puissante de Moreira des deux poings.

81′ Barcola cède sa place à Mbaye.

84′ Très bonne défense de Skriniar devant Nanasi. Le Slovaque montre une belle solidité ce soir.

89′ Après une remontée de balle de Mbaye, Doué est trouvé sur le côté gauche. Son tir trouve le petit filet extérieur.

90′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LEEEEEE. Après une belle récupération haute de Skriniar, Mbaye lance Joao Neves sur le côté droit. Le Portugais sert Lee qui trompe avec facilité Petrovic.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+2 But du RC Strasbourg (4-2) de Diong. Un nouveau but concédé sur coup de pied arrêté.

90’+7 Carton jaune pour Skriniar après une faute à retardement sur Mara.

90’+8 C’est terminé au Parc des Princes. Dans un match plaisant, le PSG s’impose sur un score large de 4-2 face au RC Strasbourg. Avec cette équipe remaniée, les Rouge & Bleu reprennent la tête de Ligue 1, à égalité de points avec l’AS Monaco.

Feuille de match Paris Saint-Germain / RC Strasbourg Alsace

8e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants :François Boudikian et Julien Aube – Quatrième arbitre : Mikaël Lesage – VAR : Benoît Bastien et Mathieu Grosbost – Buts : Mayulu (18e), Asensio (47e), Mara (58e), Barcola (65e), Lee (90e), Diong (90e+2) Cartons : Senaya (10e), Beraldo (60e), Sow (72′), Skriniar (90e+7)