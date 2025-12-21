Joao Neves
[VIDEO] João Neves : L’histoire secrète derrière un phénomène

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 décembre 2025

Dans cette année 2025 historique du PSG, un homme a su se montrer indispensable dès ses premiers jours sous les ordres de Luis Enrique : João Neves. Comment le jeune Portugais de 21 ans est-il devenu le joyaux de la capitale ?

Après les épisodes sur Ousmane DembéléLuis Enrique et Neymar JrCanal Supporters raconte désormais l’histoire du joyaux du PSG : João Neves. Arrivé contre 60M€ lors de l’été 2024, l’international portugais a rapidement crevé l’écran et s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif des Rouge & Bleu, devenant au passage le chouchou des supporters parisiens. Et pour comprendre l’indispensable João Neves, retraçons son parcours au Portugal, depuis le centre de formation du SL Benfica.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur le chaîne YouTube Canal Supporters et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

