[VIDEO] João Neves : L’histoire secrète derrière un phénomène

Dans cette année 2025 historique du PSG, un homme a su se montrer indispensable dès ses premiers jours sous les ordres de Luis Enrique : João Neves. Comment le jeune Portugais de 21 ans est-il devenu le joyaux de la capitale ?

Après les épisodes sur Ousmane Dembélé, Luis Enrique et Neymar Jr, Canal Supporters raconte désormais l’histoire du joyaux du PSG : João Neves. Arrivé contre 60M€ lors de l’été 2024, l’international portugais a rapidement crevé l’écran et s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif des Rouge & Bleu, devenant au passage le chouchou des supporters parisiens. Et pour comprendre l’indispensable João Neves, retraçons son parcours au Portugal, depuis le centre de formation du SL Benfica.

