[Vidéo] La qualification renversante de l’Équateur de Pacho

L’Équateur a réalisé un gros coup dans cette Coupe du monde en se qualifiant pour les seizièmes de finale après son succès renversant contre l’Allemagne.

Ce jeudi soir, l’Équateur n’avait pas le choix : La victoire obligatoire contre la Nationalmannschaft pour rêver d’une qualification historique. Et le match avait pourtant commencé de la pire des manières. Les coéquipiers de Willian Pacho ont été surpris dès la 2e minute par un but de Leroy Sané. Mais les Sud-Américains ont rapidement répondu grâce à Nilson Angulo, auteur de l’égalisation à la 9e minute. En seconde période, Gonzalo Plata a ensuite inscrit le but de la victoire à la 77e minute.

Ce succès permet à l’Équateur de terminer la phase de groupes avec quatre points et de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde parmi les meilleures troisièmes. Après une défaite contre la Côte d’Ivoire (0-1) puis un nul surprenant face à Curaçao (0-0), la Tri avait besoin d’un résultat fort contre l’Allemagne pour poursuivre son aventure : Mission accomplie !

Pacho titulaire dans une soirée historique

Côté PSG, Willian Pacho était titulaire au coup d’envoi et a disputé l’intégralité de la rencontre. Le défenseur équatorien a donc pris part à cette victoire majeure, et a même réalisé une fin de match pleine d’autorité pour conserver ce résultat.

Pour l’Équateur, cette qualification a une valeur particulière : la sélection sud-américaine retrouve les seizièmes de finale vingt ans après sa dernière présence en phase à élimination directe d’une Coupe du monde, en 2006. Pacho rejoint donc Marquinhos, Achraf Hakimi, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Warren Zaire-Emery, Lucas Hernandez au tour suivant.

Les images de la victoire de l’Équateur contre l’Allemagne :