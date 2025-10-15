[VIDEO] Le secret caché de Luis Enrique … comment a-t-il rendu le PSG légendaire ?

Après tant d’années à courir derrière le succès et ses ingrédients, le PSG semble enfin avoir mis la main sur ce qui lui manquait. Luis Enrique a fait changer de dimension au club de la capitale. Mais alors comment le technicien espagnol a fait entrer le Paris Saint-Germain à jamais dans l’histoire ?

Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unaï Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, ou encore Christophe Galtier, tous sont passé sur le banc du Paris Saint-Germain avec pour ambition de grimper sur le toit de l’Europe. Une histoire de compétence ? De contexte ? De moyens ? Ou de cohérence ? Tous ont failli. En 2023, le club de la capitale recrute Luis Enrique après avoir confié son banc une saison à Christophe Galtier. Le technicien espagnol est fidèle à sa réputation : intransigeant avec ses idées et principes, et claires sur la philosophie de jeu qu’il souhaite mettre en place. En plus de cela, le PSG change de politique de recrutement et la direction sportive adoptée jusque-là : fini la politique des stars. Un changement de cap que valide Luis Enrique, lui qui regarde dans le même sens. Conséquences ? Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marco Verratti sont remerciés. Le début d’une nouvelle ère pour le PSG à l’été 2023. Deux ans plus tard, le club de la capitale est sur le toit du monde, mais alors, comment Luis Enrique a rendu le Paris Saint-Germain légendaire ? Le secret caché du coach parisien dans la dernière vidéo Canal Supporters.

