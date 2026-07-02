[Vidéo] L’incroyable qualification de la Belgique face au Sénégal

Le parcours du Sénégal s’est arrêté en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 au terme d’une fin de match complètement folle !

C’est une fin de Coupe du Monde pour les « Lions de la Teranga ». Le Sénégal s’est incliné face à la Belgique dans une rencontre qui aura réservé un scénario complètement renversant (3-2 a.p.), alors qu’ils menaient encore 2-0 à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Entré en jeu en seconde période, Ibrahim Mbaye n’aura pas réussi à empêcher l’élimination de sa sélection.

Une fin de match cruelle pour le Sénégal

Les Sénégalais avaient pourtant pris les commandes de la rencontre grâce à Habib Diarra, auteur de l’ouverture du score à la 25e minute, avant qu’Ismaïla Sarr ne double la mise au retour des vestiaires (51e). À dix minutes du terme, la qualification semblait tendre les bras aux hommes de Pape Thiaw.

Mais la Belgique a complètement renversé la rencontre dans les derniers instants. Entré en jeu, Romelu Lukaku a relancé les Diables Rouges à la 86e minute, avant que le capitaine Youri Tielemans n’égalise trois minutes plus tard (89e) suite à une erreur de Mory Diaw pour envoyer les deux équipes en prolongation. Alors que la séance de tirs au but se profilait, Tielemans a obtenu un penalty après intervention de la VAR avant de le transformer lui-même à la 120e+5, offrant la qualification aux Belges. La Belgique disputera son 1/8e de finale le 7 juillet prochain à 2h00 du matin (heure française).

Entré à la 73e minute, Ibrahim Mbaye a tenté d’apporter sa vitesse et de créer des différences pour aider les siens à reprendre l’avantage. Malgré ses efforts, le jeune Parisien n’a pas pu inverser le cours de la rencontre.

Déjà quatre Parisiens éliminés

Avec cette élimination, Ibrahim Mbaye devient le quatrième joueur du Paris Saint-Germain à quitter la Coupe du monde 2026. Avant lui, Khalil Ayari (Tunisie), Lee Kang-in (Corée du Sud) et Willian Pacho (Équateur) avaient déjà vu leur parcours s’arrêter.

Le prochain international parisien à entrer en lice sera Fabián Ruiz, attendu ce jeudi à 21 heures avec l’Espagne pour son huitième de finale face à l’Autriche.