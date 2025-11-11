[VIDEO] Neymar : Le secret d’un destin maudit — du rêve à la malédiction du PSG

Alors que le PSG est passé dans une nouvelle dimension en terme de politique sportive, la dernière décennie reste marquée par les stars qui sont passées en Rouge & Bleu. Parmi elles, Neymar. Le Brésilien a laissé son emprunte à Paris, et aurait pu le faire davantage. Le star racontée comme jamais.

Après les épisodes sur Ousmane Dembélé puis Luis Enrique, Canal Supporters raconte désormais Neymar. La star brésilienne a écrit son histoire avec le Paris Saint-Germain. Une histoire entachée cependant de quelques ratures que Jonathan Bensadoun explique dans cette nouvelle vidéo. Le parcours de Neymar est retracé, raconté, et expliqué par un angle rarement abordé lorsqu’on entend parler de la carrière de l’ancien numéro 10 du PSG. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !