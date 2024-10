Vidéo : Nouveau projet pour Canal Supporters !

Outre son site internet, le média Canal Supporters propose du contenu vidéo sur les réseaux sociaux mais également sur YouTube. Un travail de longue haleine qui permet au média numéro un sur l’actualité de se targuer de ses près de 212 000 abonnés sur X, 96 000 sur Instagram, 170 000 sur TikTok et plus de 100 000 sur YouTube. Ainsi, le média souhaite poursuivre son ascension et s’ouvre à de nouveaux horizons. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle chaîne YouTube : Micro CS. Entre le PSG, le football plus largement, les micros-trottoirs, les jeux et les défis foot, le contenu qui y sera proposé se veux plus léger et varié ! L’équipe a d’ores et déjà sorti sa première vidéo : Kylian Mbappé vu par les Parisiens. Un micro-trottoir qui revient sur l’actualité du capitaine des Bleus qui a manqué le dernier rassemblement et le moins que l’on puisse dire … c’est que les réactions sont frappantes !

La première vidéo est à visionner par le biais du lien ci-dessous.