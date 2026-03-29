[VIDEO] Nuno Mendes : Le secret d’un joueur né sous une bonne étoile

Devenu une référence à son poste, le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, a parfaitement exploité son potentiel au point de marquer les esprits à seulement 23 ans.

Recruté sous la forme d’un prêt au Sporting CP lors du dernier jour du mercato estival 2021, Nuno Mendes est devenu, au fil des années, un membre incontournable de l’effectif du PSG. Désormais âgé de 23 ans, l’international portugais est devenu une référence à son poste et figure notamment dans les débats des meilleurs joueurs à son poste. Rapidement considéré comme un diamant à polir, le natif de Sintra, au Portugal, a connu quelques galères avant de confirmer tout son potentiel et de passer un cap dans sa jeune carrière en devenant un joueur incontournable dans le système de jeu de Luis Enrique au PSG, ainsi que de Roberto Martinez en sélection portugaise. Un vrai talent arrivé à maturité à seulement 23 ans. Pour comprendre l’indispensable Nuno Mendes, retraçons son parcours au Portugal, depuis le centre de formation du Sporting CP.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur le chaîne YouTube Canal Supporters et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !