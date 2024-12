Plus Que Du Foot c’est le nouveau podcast de Canal Supporters. Toujours autour du football, ce sport qui nous anime, de nombreux sujets transversaux y sont traités avec des invités spécialistes pour échanger, débattre, et nous éclairer.

A chaque rassemblement de l’Equipe de France, outre les matchs ou les nouveaux joueurs à découvrir, l’instant le plus attendu par beaucoup est la montée des marches du château de Clairefontaine des hommes de Didier Deschamps. Un moment où les joueurs arrivent apprêtés, et n’hésitent pas à jouer le jeu afin de se vêtir de leurs plus belles pièces de modes et poser devant les photographes présents sur place. Une habitude qui ne plaît pas à tous, et qui est arrivé même au stade de faire polémique. C’est donc ainsi que Canal Supporters, pour le premier épisode de « Plus Que Du Foot » a reçu Camino TV, média digital spécialisé dans la mode et le lifestyle afin d’échanger à ce sujet, et comprendre les enjeux qu’il peut exister autour du lien entre la mode et le football. Une émission à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et sur toutes les plateformes de streaming (Spotify, Apple Music, Deezer …).

Le lien de la vidéo ci-dessous. Bon visionnage !