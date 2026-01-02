[VIDEO] PSG 2025, DÉJÀ dans la LÉGENDE du football ?! Le SECRET d’une année HISTORIQUE…

Le PSG a réalisé une année 2025 historique. Au-delà des trophées, certaines équipes marquent leur époque par ce qu’elles incarnent. Alors, est-ce que gagner suffit à entrer dans la légende du football ? Dans cette vidéo, on revient sur l’année historique du Paris Saint-Germain et sur une question centrale.

Avec six titres sur l’année 2025, le PSG est entré dans un cercle très fermé de club ayant remporté autant de trophées sur une année civile. Par ailleurs, le club de la capitale a enfin remporté sa première Ligue des Champions, quatorze an après le point de départ d’un nouveau chapitre et d’un nouveau projet dans son histoire. Un palmarès bien garni qui permet de faire entrer le Paris Saint-Germain dans l’histoire du football ? C’est la question abordée dans la dernière vidéo Canal Supporters : PSG 2025, DÉJÀ dans la LÉGENDE du football ?! Le SECRET d’une année HISTORIQUE… . La vidéo à est retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.