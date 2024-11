[VIDEO] : PSG – On a défié Javier Pastore !

Dans le cadre d’un évènement organisé en association par Looking FC et Dharma Agency, Canal Supporters a eu l’opportunité de partager un moment privilégié avec l’ancienne gloire du PSG : Javier Pastore.

Ancienne gloire du PSG, Javier Pastore a récemment annoncé sa retraite. Dans le même temps, l’Argentin a enfilé les crampons pour affronter ses fans et l’équipe Canal Supporters. En effet, avec Looking FC et Dharma Agency à la tête de l’organisation, l’ancien numéro 27 Rouge & Bleu s’est prêté au jeu lors d’une journée au Five afin de toucher le cuir tout un après-midi. Entre échange questions / réponses, matchs ou encore défi technique, Javier Pastore a donné de son temps au début de ce mois de novembre. Le tout est à retrouver sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris. Une vidéo à visionner en intégralité par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !