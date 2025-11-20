[VIDEO] YAMAL, CHERKI… Fabrice Hawkins révèle les SECRETS du MERCATO du PSG !

Dans son histoire récente, le PSG a connu un véritable virage à tous les étages depuis l’intronisation du duo formé par Luis Campos et Luis Enrique. Sur cette période, le club de la capitale a tout connu.

Depuis le 3 septembre dernier, un livre est disponible à l’achat : « De l’enfer au paradis ». L’ouvrage, paru aux éditions Flammarion, est de Fabrice Hawkins et Apolline Bouchery. Le premier auteur, journaliste pour RMC Sport, a accordé un entretien à Jonathan Bensadoun pour Canal Supporters. L’occasion de retracer le chemin de l’enfer au paradis du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison 2024 / 2025, jusqu’au sacre en Ligue des Champions. Au cours de cet entretien, Fabrice Hawkins évoque le mercato du club de la capitale, passe en revue quelques informations et rumeurs autour du PSG, et répond à toutes les questions sans détours. Un entretien en vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !