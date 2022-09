Le PSG a disputé ce mardi son premier match dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions et s’est imposé face à la Juventus au terme d’un match mitigé (2-1). Après une première mi-temps maitrisée grâce à deux magnifiques buts inscrits par Kylian Mbappé, le premier a même été nommé plus belle réalisation de cette première journée de C1, les Parisiens ont davantage subi dans le jeu et ont même concédé un but évitable des Bianconeri. La défense Rouge & Bleu a aussi pu se reposer sur un bon Donnarumma dans les cages.

« Je pense que cette équipe peut être championne d’Europe ! »

Favori de cette affiche, les Parisiens n’ont pas déçu grâce à ses individualités mais aussi, par moment, à des mouvements collectifs magnifiques initiés par son trio offensif et ses milieux de terrain, Vitinha et Verratti. Cette rencontre aura par ailleurs permis à Christophe Galtier de remporter son premier match de sa carrière en Champions League.

Le consultant pour La Chaîne L’Équipe, Vikash Dhorasoo, a analysé le jeu du PSG et ce dernier estime que les Rouge & Bleu peuvent devenir champion d’Europe malgré son système tactique qui sera amené à changer dans les prochaines semaines.

« Même avec ses carences et faiblesses, je pense que cette équipe peut être championne d’Europe ! Parce qu’elle a trois joueurs magnifiques, incroyables, qui peuvent marquer à n’importe quel moment et elle peut progresser aussi ! Je ne suis pas convaincu par le système et je pense que cette équipe doit évoluer en 4-4-2, Galiter changera à un moment. Les pistons n’ont fait qu’attaquer, ils n’ont pas défendu de manière extraordinaire. Après il peut se reposer sur ses points forts et ses pistons mais ce n’est pas son système, puisqu’il a l’habitude de jouer en 4-4-2. Quand il était en difficulté, il n’a pas très bien joué. Après tu as Donnarumma, Sergio Ramos et au milieu de terrain il y a une vraie question sur deux joueurs du même gabarit qui jouent ensemble et sont certes très bons. Mais ça manque de la taille dans cette équipe. Malgré tout, je suis persuadé que cette équipe peut remporter la Ligue des Champions !

Tactiquement c’est « osé » selon Dhorasoo

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est aussi revenu sur les joueurs alignés par Christophe Galtier et ce dernier salue l’audace du coach parisien pour ses choix de joueurs et leurs caractéristiques techniques dans une génération où les équipes privilégient des profils « plus grands ».

« Je trouve ça super d’oser avec deux joueurs comme Verratti et Vitinha plus trois joueurs devant qui vont créer et ne vont pas vraiment défendre… Je trouve ça formidable à une époque où on essaye de bétonner avec des grands partout… Je trouve ça osé ! »