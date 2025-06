Villarreal aimerait récupérer Soler sous la forme d’un prêt

Prêté à West Ham l’été dernier, Carlos Soler n’a pas convaincu et revient donc au PSG. Intéressé, Villarreal aimerait se faire prêter l’Espagnol (28 ans).

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Carlos Soler n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Prêté la saison dernière à West Ham, l’international espagnol n’a pas convaincu les Hammers de se l’offrir définitivement, lui qui n’a joué que 33 matches toutes compétitions confondues (15 titularisations, 1487 minutes de temps de jeu) pour un but et une passe décisive. Le changement d’entraîneur, Julen Lopetegui, qui l’avait fait venir, a été remplacé par Graham Potter, n’aidant pas non plus.

A voir aussi : Mercato PSG – Villarreal discute pour une arrivée de Carlos Soler

Le PSG préfèrerait un transfert définitif

Encore sous contrat pendant deux ans avec le PSG, il va donc rentrer à Paris. Mais il ne devrait pas y faire long feu puisque le PSG ne compte pas sur lui. L’ancien valencian serait dans le viseur de Villarreal, Naples et Brighton. Selon les dernières indiscrétions, Carlos Soler ne serait pas contre rejoindre le club espagnol, ce qui lui permettrait de se rapprocher de sa ville natale, Valence. Selon les informations de la Cadena Ser, Villarreal aurait proposé un prêt avec option d’achat de 18 millions d’euros au PSG pour s’attacher les services de Carlos Soler. Mais la radio indique que le club de la capitale aimerait vendre définitivement Carlos Soler lors de ce mercato estival. Une possibilité que ne peut pas se permettre Villarreal. La Cadena Ser conclut en expliquant que les négociations continuent entre les deux parties pour tenter de trouver un accord dans ce dossier.