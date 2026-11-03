Villarreal / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte Villarreal dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions. Le club parisien aura pour objectif de conforter sa place dans le top 8.

Le PSG retrouve la Ligue des champions. À l’occasion de la 4e journée de la phase de ligue, le club de la capitale affronte Villarreal au stade de la Céramique. Auteur d’un sans-faute dans la compétition, l’équipe de Luis Enrique espère enchaîner avec un quatrième succès pour conforter davantage sa place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la C1. Cependant, le coach parisien doit toujours composer sans Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Villarreal ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Vendredi dernier, les Rouge & Bleu s’étaient largement imposés sur la pelouse du Havre (5-1) en Ligue 1. Aucun Csien n’avait annoncé le bon résultat ici.

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