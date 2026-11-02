Villarreal / PSG – Iñigo Pérez admiratif devant le « rouleau compresseur »parisien

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte Villarreal en Ligue des champions. Avant cette rencontre, l’entraîneur espagnol, Iñigo Pérez, a affiché son admiration pour l’équipe de Luis Enrique.

Leader du classement général de la Ligue des champions après un sans-faute, le PSG voudra surfer sur sa dynamique actuelle. Ainsi, l’équipe de Luis Enrique devra s’imposer face à Villarreal ce mardi au stade de la Céramique. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur des Sous-marins jaunes, Iñigo Pérez, n’a pas caché son admiration pour l’équipe parisienne, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Affronter le double champion d’Europe

« Peu importe le terrain, l’adversaire ou le moment, ils sont implacables, un rouleau compresseur. C’est exactement ce à quoi je m’attends. Nous devons être conscients de leurs atouts et savoir qu’ils sont forts. Nous devons surmonter notre complexe d’infériorité, nous affirmer et essayer de montrer que nous avons le niveau. Sinon, ils sentiront notre peur et ils ne nous le pardonneront pas. »

Le travail de Luis Enrique au PSG

« Dès que Luis Enrique a pris les rênes du projet, les résultats ont été là. Il est brillant et possède une forte personnalité. J’admire sa façon de gérer les succès comme les échecs. Pour quelqu’un qui débute comme moi, c’est un honneur de pouvoir travailler avec lui et son équipe. L’affronter, c’est une fierté pour moi, bien sûr. »

Comment reprendre confiance après la défaite face à l’Espanyol ?

« Quoi de mieux pour nous réaffirmer que d’affronter la meilleure équipe de Ligue des champions, championne des deux dernières années ? Il n’y a rien de mieux que d’affronter les meilleurs. Je ne vois pas cela comme un problème. Nous l’acceptons. Demain, nous avons un test important (…) Ils ne vont pas nous attendre en défense, rester devant la surface. On aura des options pour courir vers l’avant, on aura des espaces. Il faut accepter ce défi : savoir où et quand y aller. »

J-1 avant une nouvelle rencontre européenne ! 👊 #UCL https://t.co/Nli3dY5KoT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2026