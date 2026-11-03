Luis Enrique
Image : PSG.fr

Villarreal / PSG – Les compositions officielles

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 novembre 2026

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte Villarreal en Ligue des champions. À une heure du coup d’envoi, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Leader du classement général en Ligue des champions, le PSG peut conforter sa place dans le top 8 ce mardi soir. Pour cela, le club de la capitale doit s’imposer sur la pelouse de Villarreal (21h sur Canal+ Foot). Pour cette rencontre, Luis Enrique doit toujours composer sans Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Le technicien espagnol a aligné sa meilleure équipe pour affronter la formation d’Iñigo Pérez.

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Un trio d’attaque Akliouche – Mayulu – Doué

Dans les buts, Matvey Safonov est aligné. En défense, Illia Zabarnyi accompagne Willian Pacho en charnière centrale, tandis que Lucas Hernandez et Achraf Hakimi occupent les couloirs de la défense. Dans l’entrejeu, le trio Fabian Ruiz-Vitinha-João Neves est associé. Enfin, en attaque, Maghnes Akliouche et Désiré Doué accompagnent Senny Mayulu.

Feuille de match Villarreal / Paris Saint-Germain

Quatrième journée de la Ligue des champions – Stade : La Céramique – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ Foot – Arbitre principal : Felix Zwayer – Arbitres assistants : Robert Kempter et Nikolai Kimmeyer – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – VAR : Christian Dingert et Robert Schröder

  • Le XI de Villarreal : Gulacsi – Freeman, Mouriño, Veiga, Romero – Comesana (c), Macia, Gueye Buchanan – Pépé, Pérez
    • Remplaçants : Luiz Junior, Gomez, Costa, Navarro, Mikautadze, Moleiro, Oluwaseyi, Cardona, El Jmili, Gaitán
  • Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Akliouche, Mayulu, Doué
    • Remplaçants : Chevalier, Bar, Beraldo, F. Torres, Digne, Godts, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Boly, Ndjantou
Youtube : Canal Supporters Paris

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