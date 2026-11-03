Luis Enrique
Image : PSG.fr

Villarreal / PSG – Les compositions probables selon la presse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 novembre 2026

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Villarreal lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive.

Le PSG se déplace à Villarreal ce mardi soir et va tenter de s’offrir une quatrième victoire en quatre matches de phase de ligue de la Ligue des champions sur la pelouse du stade de la Céramique. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans quatre cadre, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia. Malgré ces absences, le coach du PSG devrait aligner une équipe compétitive. Une fois n’est pas coutume, L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur les onze joueurs que devraient aligner Luis Enrique contre les Espagnols.

PSG – Luis Enrique met en garde ses joueurs avant le match face à Villarreal
canalsupporters.com

Le retour du trio Neves-Vitinha-Ruiz au milieu

Dans les buts, Matvey Safonov devrait être aligné. Le numéro 39 du PSG serait défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, de Lucas Hernandez dans le couloir gauche, et d’une défense centrale Illia Zabarnyi-Willian Pacho. Pour le milieu de terrain, Luis Enrique devrait aligner le trio João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz. En attaque, le coach du PSG devrait aligner Maghnes Akliouche dans le couloir droit, Ferran Torres en faux numéro 9 et Désiré Doué dans le couloir gauche. 

  • Le XI probable du PSG selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Torres, Doué
  • Le XI probable de Villarreal selon L’Equipe : Gulacsi – Freeman, Navarro, Veiga, Romero – Comesana (cap.), Gueye – Pépé, Moleiro, Buchanan – Mikautadze
  • Le XI probable de Villarreal selon Le Parisien : Gulacsi – Freeman, Navarro, Veiga, Romero – Comesana (cap.), Gueye, Saliba – Buchanan, Mikautadze, Moleiro
Onze probables Villarreal : PSG (L'Equipe)
compositions probables Villarreal / PSG (L’Equipe)
Onze probables Villarreal : PSG (Le Parisien)
compositions probables Villarreal / PSG (Le Parisien)

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 novembre 2026

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